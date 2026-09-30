El ex Nacional Juan Cruz De los Santos fue presentado en Al Jazira, en su primera transferencia internacional

Juan Cruz De los Santos , el extremo izquierdo ex Nacional y River Plate, fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos.

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“Con el número 29. Oficialmente, el Orgullo de Abu Dabi incorpora al jugador residente Juan Cruz”, señalaron en las redes del club.

El campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023 posó junto a uno de los directivos y lució su nueva camiseta con su nombre y número.

Juan Cruz De los Santos fue presentando en Al Jazira

El jugador de 23 años firmó su primer contrato internacional con Al Jazira, el actual líder de la UAE Pro League con 13 puntos en cinco partidos, los mismos que Al Ain.

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Juan Cruz De los Santos fue presentando en Al Jazira

El equipo es dirigido por el rumano Cosmin Olariu y entre sus figuras están los brasileños Talisca y Malcom, ex Al Hilal, y el albano ex Inter de Milán Kristjan Asllani.

Los números de la transferencia

Como informó Referí, el club emiratí ofreció alrededor de US$ 1,1 millones por el pase del uruguayo, dinero que se repartirá entre Nacional y River Plate, club que formó a Juan Cruz y lo vendió al tricolor por US$ 300.000 a mediados de 2025.

Al darsenero le corresponde un 60% de los derechos económicos de Juan Cruz, por lo que esperan recibir otros US$ 350.000 por su pase.

Juan Cruz De los Santos fue presentando en Al Jazira

Jorge Cibreiro, presidente de River, confirmó a Referí que el pase se definirá este viernes, y fuentes tricolores ya dan como confirmada la salida del futbolista.

Durante su año en Nacional, De los Santos disputó 34 partidos oficiales y convirtió cinco goles, uno de ellos en la primera final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol.

Las lesiones complicaron su pasaje por el club: jugó 34 de 60 partidos posibles, con tres diferentes lesiones en un año. Con Daniel Carreño disputó 180 minutos en tres encuentros, de los nueve que lleva el entrenador en el cargo.