Juan Cruz de los Santos está cerca de irse de Nacional con rumbo a Emiratos Árabes Unidos: los detalles del pase

Juan Cruz de los Santos está cerca de dejar de ser jugador de Nacional , en una venta que dejará dinero tanto al tricolor como a River Plate , confirmaron distintas fuentes a Referí.

El extremo de 23 años, campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023, está a pasos de convertirse en nuevo futbolista del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos.

El club emiratí ofreció alrededor de US$ 1,1 millones por el pase del uruguayo, dinero que se repartirá entre Nacional y River Plate , club que formó a Juan Cruz y lo vendió al tricolor por US$ 300.000 a mediados de 2025.

Al darsenero le corresponde un 60% de los derechos económicos de Juan Cruz, por lo que esperan recibir otros US$ 350.000 por su pase.

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Jorge Cibreiro, presidente de River, confirmó a Referí que el pase se definirá este viernes, y fuentes tricolores ya dan como confirmada la salida del futbolista.

Durante su año en Nacional, De los Santos disputó 34 partidos oficiales y convirtió cinco goles, uno de ellos en la primera final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol.

Las lesiones complicaron su pasaje por el club: jugó 34 de 60 partidos posibles, con tres diferentes lesiones en un año. Con Daniel Carreño disputó 180 minutos en tres encuentros, de los nueve que lleva el entrenador en el cargo.