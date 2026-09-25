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Se ilumina el Paladino: Progreso anunció un paquete de obras y ampliación en su estadio, nuevo gimnasio y desarrollo de un complejo para formativas

El paquete de obras de Progreso incluye también un nuevo gimnasio y la adquisición de un terreno para desarrollar un complejo deportivo

25 de septiembre de 2026 9:44 hs
Progreso anunció obras en el Paladino

Progreso anunció obras en el Paladino

El Club Atlético Progreso anunció un paquete de obras de infraestructura que incluyen la iluminación y ampliación de su estadio Abraham Paladino, así como también un nuevo gimnasio y la adquisición de un terreno para desarrollar un complejo deportivo.

El Paladino se ilumina y crece

El club de La Teja anunció que su estadio contará con red lumínica y un mayor aforo.

El Paladino tendrá un sistema de iluminación LED que se montarán en cuatro torres de 25 metros, las que están aprobadas para competiciones locales y listas para ampliar a normativa Conmebol, según informó el club.

Las obras, que comenzarán en octubre con el montaje de las luminarias, incluyen también la ampliación del aforo con una nueva grada bajo reglamentación vigente.

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“Mayor comodidad y seguridad para nuestra gente, cumpliendo con la normativa para recibir a todos los equipos del fútbol uruguayo”, señalaron desde Progreso.

El estadio actualmente tiene un aforo para unos 4.000 espectadores y se proyecta llevarlo a 5.000.

El club informó que estas obras serán financiadas con los fondos aprobados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) correspondientes al nuevo contrato de derechos de TV.

Nuevo gimnasio y obras en el Paladino

El predio del Paladino también tendrá otras obras entre las que se destaca la construcción de un gimnasio cerrado de 220 metros cuadrados.

Progreso anunció obras en el Paladino

Progreso anunció obras en el Paladino

También se realizarán oficinas y entrepiso con vistas a la cancha, un espacio exterior de activación, la adecuación de vestuarios y obras complementarias de servicio.

Estas obras se financiarán con los fondos obtenidos por ser campeones de la Copa de la Liga 2026 que se disputó por primera vez en esta temporada. El premio otorgado por la AUF por ese título fue de US$ 100.000 para obras de infraestructura.

Progreso anunció obras en el Paladino

Progreso anunció obras en el Paladino

Complejo deportivo

Progreso también tendrá un crecimiento patrimonial con un nuevo complejo deportivo.

Para eso se logró la adquisición de un terreno propio para el club en el que se instalarán canchas e infraestructura destinadas a la “formación y preparación integral” de todas las categorías del club.

Progreso

Progreso

Para su aprobación, se está en un proceso de regularizar la situación histórica con el Banco de Previsión Social y la Dirección General de Impositiva.

Estas obras serán financiadas a través de fondos otorgados por el Programa de Desarrollo de la AUF.

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