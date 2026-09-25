Proyectan dos emprendimientos en Punta Ballena: construcción de edificios es evaluada por Ambiente y barrio privado es considerado en la Junta

Dos emprendimientos inmobiliarios diferentes cercanos a Punta Ballena , la construcción de cinco edificios y la edificación de un barrio privado , están siendo evaluados por distintas autoridades para su concreción. Los proyectos se encuentran uno al lado del otro, entre la Playa de Las Grutas y Piedras del Chileno.

En el caso de los edificios , de unos 15 metros de altura, está en trámite una Autorización Ambiental Previa en el Ministerio de Ambiente debido a que "el fraccionamiento supera las 10 hectáreas y que además tiene construcciones previstas dentro de los 250 metros de faja de protección de costa", confirmó el diputado de Maldonado por el Frente Amplio Joaquín Garlo a El Observador.

Este proyecto "viene en trámite de hace varios años" , agregó el representante. Por otra parte, en cuanto la construcción de un barrio privado , está a consideración de la Junta de Departamental de Maldonado "una excepción vinculada a la dimensión de las manzanas ", contó Garlo.

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Según había informado La Diaria, la excepción se plantea porque la manzana a fraccionar tiene 52.000 metros cuadros , por lo que supera el tamaño máximo de 40.000 metros exigidos por la norma del lugar.

Mientras algunos juegan a la escondida con la información, el sector inmobiliario avanza sobre la costa de Maldonado.



En amarillo, un proyecto que prevé la construcción de cinco edificios. En naranja, un nuevo barrio privado con una excepción a estudio de la Junta Dptal. pic.twitter.com/ub4lDOpVuh — Juan Urdangaray Caligari (@UrdangarayJuan) September 20, 2026

El edil frenteamplista, Juan Urdangaray, denunció que "mientras algunos juegan a la escondida con la información, el sector inmobiliario avanza sobre la costa de Maldonado".

"Dos millones de pesos aportó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la elaboración del Plan Local de la Microrregión de Punta Ballena y zonas adyacentes". Y agrego: "Mientras se elabora el Plan, no podemos permitir que se siga avanzando con nuevos proyectos inmobiliarios", escribió en sus redes sociales.

Este viernes habrá una nueva reunión de la Comisión Especial Asesora sobre Punta Ballena que está trabajando en delinear este plan. El diputado Garlo, quien integra la comisión en representación del Frente Amplio, contó que en ella definen "los alcances, formas y asesoramientos" para brindárselos a la Intendencia de Maldonado "que es la que legalmente tiene la competencia para elaborar el instrumento".

La comisión cuenta con la participación de otros partidos políticos con representación en la Junta Departamental y de organizaciones como el Movimiento Punta Ballena Protegida, además de la Universidad de la República.