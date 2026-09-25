Incendio en depósito de productos de santería en Montevideo dejó a un hombre en CTI con graves quemaduras

Un hombre de 61 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado durante un incendio registrado este jueves de noche en un depósito ubicado en la zona de Casavalle, en Montevideo. La víctima permanece internada en CTI .

Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, el incendio se produjo próximo a la hora 19:00 en un local ubicado en la intersección de Manuel Meléndez y Rafael Hortiguera .

Cuando los bomberos llegaron al lugar encontraron un incendio generalizado en un depósito de productos de santería. En el interior había materiales como cartón, velas, aceite y pallets de madera , entre otros.

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El local, de aproximadamente ocho metros de frente por diez de fondo, era una construcción de mampostería con techo liviano. El techo colapsó como consecuencia del fuego y las llamas también alcanzaron a un automóvil que estaba estacionado dentro del depósito.

Un empleado del establecimiento, de 61 años, había conseguido salir por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos. Sin embargo, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo, además de una posible quemadura en la vía aérea.

El hombre fue trasladado de inmediato en un móvil policial al Hospital Policial, por ser el centro asistencial más cercano, y quedó internado en CTI.

Para combatir las llamas, Bomberos desplegó tres puntos de ataque con gran caudal de agua y consiguió controlar el incendio antes de que se propagara hacia las viviendas ubicadas a los costados y en el fondo del depósito. Ninguna de esas casas resultó afectada.

En el operativo trabajó la Unidad Operativa de Casavalle con apoyo de personal y vehículos del Cuartel Centenario de Bomberos, entre ellos un camión autobomba, un tanque y una cisterna.

El Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos quedó a cargo de determinar el origen y las causas del incendio. Personal especializado trabajó en el lugar para recoger indicios y evidencias físicas que serán incorporados a la investigación.