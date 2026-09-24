Metsul anticipa la llegada del primer período cálido de la primavera: qué temperaturas prevé Inumet para Uruguay

Luego de un comienzo de primavera marcado por bajas temperaturas, Metsul Meteorología anticipó la llegada del primer período de tiempo cálido de la estación en la región , aunque aclaró que no se tratará de una ola de calor ni se esperan temperaturas excesivamente altas en la mayoría de las ciudades.

Según el observatorio brasileño, la masa de aire frío que actualmente afecta a Rio Grande do Sul comenzará a perder influencia y dará paso al ingreso de aire cálido proveniente del noreste de Argentina a partir del viernes 25.

Este escenario también puede tener efectos sobre Uruguay , principalmente en el norte y oeste del país , las zonas más próximas a las áreas de Rio Grande do Sul donde MetSul espera las temperaturas más elevadas.

Primera masa de aire frío de la primavera afectará a Uruguay: qué se espera y hasta cuándo durará, según Metsul

El observatorio prevé que el viernes las máximas se ubiquen entre 27 °C y 30 °C en gran parte de Rio Grande do Sul , mientras que en sectores del centro, oeste y noroeste del estado brasileño podrían superar los 30 °C y alcanzar puntualmente los 32 °C o 33 °C .

Para el sábado 26, el aire más cálido persistirá sobre la mitad norte de Rio Grande do Sul y en las localidades del extremo noroeste las máximas podrían alcanzar entre 32 °C y 34 °C. En paralelo, el pronóstico de Inumet muestra un ascenso térmico en el norte y oeste de Uruguay, con máximas de hasta 29 °C y 27 °C, respectivamente.

El domingo 27 aparecerá un marcado contraste térmico en la región. Metsul prevé temperaturas mucho más bajas en el sur de Rio Grande do Sul, con máximas de entre 15 °C y 17 °C en varias localidades, mientras que el calor persistirá hacia el extremo noroeste del estado brasileño y el centro de Uruguay, donde el observatorio anticipa una tarde calurosa.

El episodio será, de todas formas, breve y no configura una ola de calor, según Metsul. El observatorio sostiene que durante la primera mitad de la primavera continuarán produciéndose irrupciones de aire frío en el sur de Brasil, mientras que los períodos cálidos tenderán a ser más frecuentes durante la segunda mitad de la estación.

Qué temperaturas pronostica Inumet para Uruguay

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) muestra también un aumento de las temperaturas hacia el viernes y el sábado, especialmente en el norte y oeste del país.

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé este jueves 24 una mínima de 8 °C y una máxima de 23 °C, con cielo nuboso y períodos de algo nuboso.

El viernes las temperaturas se ubicarán entre 13 °C y 23 °C, mientras que el sábado oscilarán entre 10 °C y 22 °C. Para el domingo, el organismo prevé nuevamente una mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C, con probabilidad media de lluvias.

Hasta 29 °C en el norte

El incremento de las temperaturas será más notorio en el norte de Uruguay. Luego de una máxima de 24 °C prevista para este jueves, Inumet pronostica 29 °C tanto para el viernes como para el sábado.

El sábado, además, la mínima será de 16 °C, aunque durante la jornada se esperan probables precipitaciones y tormentas aisladas. Para el domingo, Inumet prevé temperaturas de entre 14 °C y 27 °C y una probabilidad alta de lluvias.

En el oeste, las máximas también aumentarán: pasarán de 23 °C este jueves a 27 °C el viernes y el sábado. Para la tarde y noche del sábado existe una baja probabilidad de tormentas aisladas.

Qué pasará en el este

En el este del país, Inumet pronostica una máxima de 22 °C este jueves, que aumentará hasta los 26 °C el viernes. Para esa tarde y noche están previstas probables precipitaciones y tormentas.

El sábado la temperatura máxima descenderá a 23 °C, mientras que para el domingo se esperan entre 9 °C y 20 °C, con probabilidad media de lluvias.

De esta forma, el aumento de las temperaturas previsto para los próximos días será más marcado en el norte y oeste de Uruguay, mientras que Montevideo permanecerá con máximas en el entorno de los 22 °C y 23 °C.