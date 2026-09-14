Metsul advierte por una masa de aire frío que avanza por la región: cómo podría afectar a Uruguay

Una nueva masa de aire frío de trayectoria continental avanza por Sudamérica y provocará un descenso de las temperaturas durante el comienzo de esta semana , según informó el observatorio brasileño Metsul .

El aire frío se desplazó por el sur de Brasil durante el fin de semana, pero la parte más intensa de esta incursión llegará durante la primera mitad de la semana . De todas formas, Metsul aclaró que el episodio no será tan intenso como el de la semana pasada, cuando se registraron temperaturas de hasta -6,8 °C en Rio Grande do Sul y nevadas en el sur brasileño.

El mapa del modelo europeo ECMWF divulgado por Metsul muestra temperaturas por debajo de lo normal sobre Uruguay para este lunes.

El frío ya se refleja en el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) : para este lunes se esperan heladas en distintas zonas del país y mínimas de hasta -1 °C .

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura estará entre 2 °C y 13 °C, con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla durante la mañana. En el oeste, Inumet prevé una mínima de -1 °C; en el este, de 2 °C; y en el norte, de 1 °C.

Metsul señaló que hacia mediados de semana el aire se volverá más seco en el sur de Brasil, lo que favorecerá un mayor enfriamiento nocturno y nuevas heladas, principalmente entre miércoles y jueves.