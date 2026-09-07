"No guarden sus abrigos": Metsul advierte por "corredor polar" con nuevas masas de aire frío que alcanzarán a Uruguay

El frío que marcó el comienzo de setiembre no sería un episodio aislado . Metsul Meteorología anticipó que durante las próximas semanas se producirán sucesivas irrupciones de aire frío en Sudamérica , en un escenario que también comprende a Uruguay y que puede provocar nuevas jornadas con temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año.

La agencia meteorológica brasileña advirtió este lunes que “no guarden sus abrigos” , debido a que las proyecciones muestran una alta frecuencia de ingresos de masas de aire frío durante setiembre.

El mapa de anomalías de temperatura del modelo europeo ECMWF difundido por Metsul refuerza ese escenario. La proyección para los próximos diez días muestra a Uruguay dentro de una extensa zona con temperaturas por debajo del promedio , que abarca también gran parte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

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La masa de aire frío que actualmente afecta a la región comenzará a perder intensidad, pero el aumento de las temperaturas será transitorio.

Según Metsul, una nueva incursión de aire frío de trayectoria continental avanzará por el interior de Sudamérica hacia finales de esta semana.

Esta nueva masa no sería tan intensa como la actual, pero igualmente provocaría un marcado descenso térmico y una nueva sucesión de días fríos durante el próximo fin de semana y la primera mitad de la semana siguiente.

La perspectiva coincide con el pronóstico realizado este lunes por el meteorólogo Guillermo Ramis en Informativo Sarandí, quien anticipó un aumento de las temperaturas hasta el jueves y posteriormente un nuevo descenso, con 12 °C de máxima el sábado y 13 °C el domingo en Montevideo.

Un setiembre con características de invierno

Metsul señaló que durante este mes se está observando una frecuencia de masas de aire frío similar a la registrada durante mayo, junio y comienzos de julio.

La agencia definió el escenario como “térmico invernal”, con condiciones más características de junio, julio y agosto, cuando son habituales las irrupciones de aire polar, las temperaturas bajo cero y las heladas.

La explicación está vinculada, según Metsul, con la fase negativa de la Oscilación Antártica prevista durante la primera quincena de setiembre. Esta configuración atmosférica facilita que el aire polar abandone las latitudes más australes y avance hacia Sudamérica.

Metsul describe este patrón como un “corredor polar”, que favorece el ingreso sucesivo de diferentes masas de aire frío hacia el continente.

Para Uruguay, el escenario implica que los períodos de temperaturas más templadas podrían ser interrumpidos por nuevas caídas térmicas durante setiembre, por lo que el frío todavía tendrá varios capítulos antes de la llegada definitiva de temperaturas primaverales.