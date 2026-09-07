La selección uruguaya sub 20 y el Comité Olímpico trabajan a contrarreloj para presentar la lista de los Juegos Odesur con nuevos futbolistas convocados

La selección uruguaya sub 20 que se prepara para los Juegos Odesur 2026 de Rosario, Argentina , trabaja a contrarreloj para reformular este lunes la lista de convocados luego de que la primera nómina presentada tuviera la negativa de varios clubes.

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Los Odesur son un torneo en el marco del ciclo olímpico, a cargo del Comité Olímpico Uruguayo (COU), y al no ser un torneo FIFA, y de carácter juvenil, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.

Por ese motivo, cuando se dio la lista de convocados por Santiago Espasandín, quien estará al cargo de la sub 20 porque Diego Forlán estará con la selección mayor, varios equipos al conocer que tenían citados a jugadores de su plantel principal se negaron a cederlos.

Al menos dos clubes ya decidieron que no cederán juveniles a la selección uruguaya sub 20 para los Juegos Odesur y Espasandín debe elegir nuevos convocados de una lista previa

Espasandín designó la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán que participará en los Juegos Odesur: tiene una base de futbolistas de Nacional y de Peñarol

Cambios en la lista

Como informó Referí la semana pasada, fuentes de la selección uruguaya explicaron que la AUF elevó una primera lista de reservados y en base a esos nombres formularon la nómina de convocados.

Pero al tener la negativa de varios clubes a ceder a sus futbolistas, se tienen que cambiar nombres pero debían ser de esa lista primaria.

Ante esa situación, el COU se movió ante las autoridades de Odesur para que se puedan cambiar citados, con jugadores que no estaban en la primera nómina, lo que deberá ser presentado este lunes a las 18:00 cuando se deban confirmar las listas de todos los deportistas de las distintas disciplinas que representarán a Uruguay.

Santiago Espasandín, Diego Forlán y Diego "Ruso" Pérez en la selección sub 20

En el COU descartaron que haya riesgo de que la celeste no esté en el fútbol, a la espera de que quede cerrada la lista en las próximas horas.

Desde la selección indicaron a Referí este lunes que estaban trabajando en la documentación para cerrar la lista.

La nueva lista que dio la AUF

La primera lista de convocados de la selección uruguaya sub 20 para los Odesur que dio la AUF, y que luego tuvo bajas, fue la siguiente

Arqueros: Axell Amaral (Al-Ain-UAE), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado).

Defensores: Luciano Rodríguez (Nacional), Brian Barboza (Peñarol), Rodrigo Álvez (Peñarol), Benjamín García (Montevideo City), Román Clematte (Nacional).

Centrocampistas: Julio Daguer (Peñarol), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Mateo Soria (Nacional), Luciano González (Nacional), Agustín Dos Santos (Nacional).

Atacantes: Estevan Pereyra (Peñarol), Facundo Martínez (Montevideo City), Facundo Aristegui (Boston River), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting).

Convocatoria de la selección uruguaya sub 20 para los Juegos Odesur

Luego, al conocerse que varios clubes no cedían a sus jugadores, el pasado viernes se hizo una nueva nómina de 22 futbolistas de las que este lunes quedarán seleccionados los que irán a los Odesur.

Ese grupo va a entrenar desde este lunes al miércoles a modo de "preparación" para los Juegos, según indicó la AUF. Además, aclara que el que convoca es Diego Forlán.

Esa nómina es la siguiente:

Felipe Ortíz, Axell Amaral, Benjamín García, Facundo Abreu, Rodrigo Álvez, Ezequiel Amaro, Valentino Würth, Julio Daguer, Thomas Sorensen, Facundo Martínez, Lautaro Ultra, Lautaro Navarro, Yuri Oyarzo, Emiliano Domínguez, Mateo Soria, Agustín López, Thiago Fernández, Román Clematte, Samuel Gallo, Nahuel Pérez, Ahmed Njankuo y Nicolás Camargo.

Al conocerse esa lista se confirmaron los jugadores que no fueron cedidos por sus clubes.

Nacional finalmente decidió ceder a dos jugadores y no a uno, como se había manejado. Ellos serán Román Clematte y Mateo Soria, mientras que Agustín Dos Santos, Luciano González y Luciano Rodríguez no irán a la celeste al ser utilizados por Daniel Carreño.

Peñarol, por su parte, no cede a Brian Barboza y sí lo hace con Julio Daguer y Rodrigo Álvez, mientras que Estevan Pereyra no figura en la nueva nómina.

Otros que no estarán son Facundo Aristegui, de Boston River, y Alan Torterolo, de Defensor Sporting, quienes juegan en Primera y son titulares en sus equipos.

Racing finalmente decidió ceder a Yuri Oyarzo, lateral campeón del Apertura y que es uno de los habituales en el once de Cristian Chambian.

Los que se sumaron a los entrenamientos este lunes y tienen posibilidades de meterse en la lista definitiva de los Odesur son Facundo Abreu, Ezequiel Amaro, Valentino Würth, Thomas Sorensen, Emiliano Domínguez, Agustín López, Thiago Fernández, Samuel Gallo, Nahuel Pérez, Ahmed Njankuo y Nicolás Camargo.

El calendario de la selección sub 20 en los Juegos Odesur

El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.

El sorteo determinó los siguientes grupos:

Grupo A

Colombia

Perú

Chile

Panamá

Grupo B

Paraguay

Argentina

Uruguay

Venezuela

El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:

Fecha 1: Uruguay vs Venezuela

Fecha 2: Argentina vs Uruguay

Fecha 3: Paraguay vs Uruguay

La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.

Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.