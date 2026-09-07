Mauricio Larriera: "No podría ir a Nacional por una cuestión de fidelidad a mí mismo"

El entrenador de fútbol Mauricio Larriera participó como invitado en el programa Llenos de mística, transmitido por el streaming de El Observador. Durante la entrevista, el actual director técnico de Defensor Sporting repasó su presente en el club del Parque Rodó, su trayectoria como futbolista en diversos equipos del medio local y recordó con profunda emoción su etapa al frente de Peñarol, club con el que se consagró campeón uruguayo.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir en el futuro a Nacional, institución con la que tuvo contactos previos a su llegada al aurinegro, Larriera descartó de forma categórica esa opción por una cuestión de valores personales. "una vez que pasé por Peñarol, quedé en la familia, salí campeón, hicimos un cambio paradigma, no solamente lo futbolístico, sino hay un legado ahí que está medio oculto. Es un legado que es intangible, no podría ir a Nacional", manifestó el director técnico en referencia al fuerte vínculo emocional que generó con los hinchas y el plantel carbonero.

El entrenador explicó que no podría fallarle a los hinchas y a los niños que lo abrazaron durante sus 19 meses en la institución. Larriera reconoció que su estilo de juego históricamente estuvo más alineado al paladar de los hinchas de Nacional, pero reafirmó que su decisión pasa por mantenerse fiel a sí mismo y a la historia que construyó en el club de sus amores.

En cuanto a su regreso al fútbol uruguayo tras cuatro años de dirigir en el exterior, el director técnico detalló que el principal motivo para retornar y asumir la conducción de Defensor Sporting fue un cambio muy importante en su vida familiar. "La idea de hay una razón bien importante que me llevó a quedarme que es la niñeta. Soy abuelo, entonces una locura", expresó con respecto al nacimiento de su nieta de dos años.