Paro en el puerto: sindicato de TCP detiene las actividades y convoca a una asamblea "grave y urgente"

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) comunicó que este lunes detendrá sus actividades a partir de la hora 10:00, en el marco de un conflicto por la negociación de un nuevo convenio.
Según informó la empresa en un comunicado dirigido a sus usuarios, el sindicato TCP-Nelsury convocó además a reuniones sectoriales desde la hora 11:00 y a una Asamblea General "grave y urgente", de carácter resolutivo, para las 14:00.
La medida afectará la operativa de la terminal, aunque el sindicato anunció que instalará una guardia gremial mínima que permitirá mantener abiertos los accesos y desarrollar una operativa limitada en el muelle.
Por el momento, no se informó a qué hora se retomará la actividad con normalidad.
TCP dice que su propuesta es "definitiva" y que no habrá nuevas modificaciones
En medio del conflicto, Terminal Cuenca del Plata ratificó su posición respecto a la negociación del convenio colectivo y sostuvo que, luego de las sucesivas modificaciones realizadas, su propuesta es definitiva.
"TCP ratifica que su propuesta de convenio, luego de las sucesivas mejoras incorporadas, quedó formulada en términos definitivos y no existen posibilidades de introducir nuevas modificaciones", señaló la empresa.
La compañía aseguró que mantiene su disposición a "explicar y aclarar" el contenido de la propuesta y rechazó las afirmaciones que le atribuyen "falta de buena fe o una negativa a negociar".
TCP indicó que informará cualquier novedad sobre la normalización de las operaciones una vez que finalicen las medidas sindicales.