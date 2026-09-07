Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEOS

Policía de la Republicana se enfrentó a tres hombres que intentaron quitarle el arma en un ómnibus en Salto

Los tres hombres involucrados fueron detenidos y uno de ellos es de nacionalidad chilena, según informó la Jefatura

7 de septiembre de 2026 9:59 hs
bussalto0709

Un funcionario de la Guardia Republicana se enfrentó este sábado con tres hombres que viajaban en un ómnibus en Salto, luego de que dos de ellos intentaran quitarle su arma de reglamento, informó la Jefatura de Policía del departamento.

El episodio ocurrió sobre el mediodía del sábado y parte de lo sucedido quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

La Policía recibió un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego en la intersección de Treinta y Tres Orientales y Dr. Matilde Albisu.

Más noticias

Pedro Sánchez niega todo en el Congreso: contra las cuerdas, dice que no recibió advertencias de la Policía ni de Inteligencia sobre la invasión a Ceuta

Piedras, rejas, palos, puertas y bengalas: así fue la batalla de la barra de Peñarol con la Policía tras el clásico del Clausura 2026

Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que un funcionario de la Guardia Republicana, que viajaba como pasajero en un ómnibus de transporte urbano, había intervenido ante el "comportamiento inadecuado" de tres hombres que estaban dentro del vehículo.

Uno de los videos muestra parte de ese momento dentro del ómnibus, con el funcionario policial interviniendo mientras otros pasajeros permanecían en la unidad.

Interior bus Salto

Intentaron quitarle el arma y el policía disparó hacia el piso

Según informó la Jefatura de Salto, uno de los hombres descendió del ómnibus y, posteriormente, los otros dos habrían increpado al policía e intentado quitarle su arma de reglamento.

Esto provocó un forcejeo que también quedó parcialmente registrado en las imágenes difundidas. En esas circunstancias, el funcionario efectuó disparos hacia el suelo. La Policía informó que no hubo personas lesionadas.

Tras la llegada de los móviles policiales, los tres hombres involucrados fueron detenidos. Uno de ellos es de nacionalidad chilena, según informó la Jefatura.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y el caso fue comunicado al fiscal de turno, que dispuso diferentes actuaciones. La investigación continúa bajo la órbita de Fiscalía.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

La prensa española se centra en la figura de Federico Valverde y su papel para enfrentar a Inter en el regreso de Real Madrid a la Champions League

Delgado en Masoller: gobierno de Orsi "no tiene rumbo y liderazgo, se dedica a mirar para atrás" y "la gente empieza a resignarse"

Ciclón y fuertes tormentas: Metsul advierte por un escenario de "alto riesgo de tiempo severo" que puede afectar a Uruguay

Temas

policía hombres salto

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos