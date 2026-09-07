Policía de la Republicana se enfrentó a tres hombres que intentaron quitarle el arma en un ómnibus en Salto

Un funcionario de la Guardia Republicana se enfrentó este sábado con tres hombres que viajaban en un ómnibus en Salto , luego de que dos de ellos intentaran quitarle su arma de reglamento , informó la Jefatura de Policía del departamento.

El episodio ocurrió sobre el mediodía del sábado y parte de lo sucedido quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

La Policía recibió un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego en la intersección de Treinta y Tres Orientales y Dr. Matilde Albisu .

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Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que un funcionario de la Guardia Republicana, que viajaba como pasajero en un ómnibus de transporte urbano , había intervenido ante el " comportamiento inadecuado " de tres hombres que estaban dentro del vehículo.

Uno de los videos muestra parte de ese momento dentro del ómnibus, con el funcionario policial interviniendo mientras otros pasajeros permanecían en la unidad.

Interior bus Salto

Intentaron quitarle el arma y el policía disparó hacia el piso

Según informó la Jefatura de Salto, uno de los hombres descendió del ómnibus y, posteriormente, los otros dos habrían increpado al policía e intentado quitarle su arma de reglamento.

Esto provocó un forcejeo que también quedó parcialmente registrado en las imágenes difundidas. En esas circunstancias, el funcionario efectuó disparos hacia el suelo. La Policía informó que no hubo personas lesionadas.

Tras la llegada de los móviles policiales, los tres hombres involucrados fueron detenidos. Uno de ellos es de nacionalidad chilena, según informó la Jefatura.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y el caso fue comunicado al fiscal de turno, que dispuso diferentes actuaciones. La investigación continúa bajo la órbita de Fiscalía.