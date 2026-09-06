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La prensa española se centra en la figura de Federico Valverde y su papel para enfrentar a Inter en el regreso de Real Madrid a la Champions League

Los merengues serán locales para comenzar una nueva temporada del máximo torneo europeo de clubes

6 de septiembre de 2026 15:15 hs
Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

La prensa deportiva española volcó toda su atención en la figura de Federico Valverde de cara al esperado estreno de Real Madrid en la fase de liga de la Champions League, este martes ante Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Las portadas y análisis de los diarios Marca y AS coinciden en señalar al futbolista uruguayo como la piedra angular del equipo para afrontar este duro choque continental.

Entre sanciones arrastradas de torneos previos y problemas físicos, el plantel no podrá contar con Eduardo Camavinga, Arda Güler, Bernardo Silva ni Aurélien Tchouaméni, aunque este volvió este domingo a hacer fútbol.

Federico Valverde debe salvar a Real Madrid cuando las papas queman

Ante este panorama, las notas especializadas destacan que Federico Valverde quedó como el único mediocampista natural del primer plantel de Real Madrid completamente disponible para armar la contención frente a Inter de Milan.

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Frente a esta coyuntura, la prensa madrileña enfatiza que el uruguayo deberá asumir un rol de liderazgo absoluto en la medular de la mitad de la cancha.

El plan táctico perfila a Valverde formando un inédito doble pivote en el que tendría que estar acompañado por futbolistas reubicados fuera de su posición habitual, como Trent Alexander-Arnold o el juvenil Dean Huijsen, siempre y cuando José Mourinho no le dé cabida en el equipo a Aurélien Tchouaméni, quien volvió a entrenar fútbol este domingo.

Con la cinta de capitán e intocable en el esquema, las miradas en España apuntan a que el despliegue físico y el remate de media distancia de Valverde serán las armas principales de la Casa Blanca para destrabar el partido y arrancar con buen pie su andar europeo.

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