La prensa española se centra en la figura de Federico Valverde y su papel para enfrentar a Inter en el regreso de Real Madrid a la Champions League

La prensa deportiva española volcó toda su atención en la figura de Federico Valverde de cara al esperado estreno de Real Madrid en la fase de liga de la Champions League, este martes ante Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Las portadas y análisis de los diarios Marca y AS coinciden en señalar al futbolista uruguayo como la piedra angular del equipo para afrontar este duro choque continental.

La urgencia del cuerpo técnico madrileño comandado por José Mourinho y que el pasado viernes, tras perder 1-0 ante Betis por LaLiga de España, trató al uruguayo y a sus compañeros como "ingenuos", se debe a una severa crisis en la mitad de la cancha.

Entre sanciones arrastradas de torneos previos y problemas físicos, el plantel no podrá contar con Eduardo Camavinga, Arda Güler, Bernardo Silva ni Aurélien Tchouaméni, aunque este volvió este domingo a hacer fútbol.

Ante este panorama, las notas especializadas destacan que F ederico Valverde quedó como el único mediocampista natural del primer plantel de Real Madrid completamente disponible para armar la contención frente a Inter de Milan.

Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami que ya suma 12 en la temporada de la MLS de Estados Unidos

El insólito cruce que se dio en Brasil: el pechazo de un árbitro a Agustín Canobbio del que hablan diarios de España y Portugal; mirá el video

Frente a esta coyuntura, la prensa madrileña enfatiza que el uruguayo deberá asumir un rol de liderazgo absoluto en la medular de la mitad de la cancha.

El plan táctico perfila a Valverde formando un inédito doble pivote en el que tendría que estar acompañado por futbolistas reubicados fuera de su posición habitual, como Trent Alexander-Arnold o el juvenil Dean Huijsen, siempre y cuando José Mourinho no le dé cabida en el equipo a Aurélien Tchouaméni, quien volvió a entrenar fútbol este domingo.

Con la cinta de capitán e intocable en el esquema, las miradas en España apuntan a que el despliegue físico y el remate de media distancia de Valverde serán las armas principales de la Casa Blanca para destrabar el partido y arrancar con buen pie su andar europeo.