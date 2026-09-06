"¡Revisá!": el divertido e injustificado reclamo de Walter Pandiani a una página histórica mundial de estadísticas tras un récord de Aubameyang con Deportivo

Las redes sociales fueron escenario de un cruce tan insólito como llamativo entre la empresa de estadísticas deportivas mundial Opta y el exdelantero uruguayo Walter Pandiani . El desencadenante fue una publicación de la cuenta OptaJose, en la que se destacaba la marca alcanzada por Pierre-Emerick Aubameyang al anotar en sus primeros cuatro partidos en LaLiga de España vistiendo la camiseta de Deportivo La Coruña, convirtiéndose en el primer jugador del club gallego en lograrlo en el siglo XXI.

Al leer la publicación, El Rifle, actual técnico de Palencia de la Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol esapañol. no tardó en reaccionar con un pícaro "¡¡revisá!!" acompañado de emojis de risa, dando a entender que los datos de la empresa especializada estaban equivocados y omitían su propio arranque demoledor en el conjunto blanquiazul.

Sin embargo, el error de apreciación no estuvo de parte del medio estadístico, sino del propio exatacante uruguayo.

La reacción de Walter Pandiani ante la empresa de estadísticas

El matiz radica en la precisión del dato expresado. Es cierto que en la temporada 2003/04 Walter Pandiani completó una racha impresionante al marcar seis goles en seis jornadas consecutivas con Deportivo La Coruña.

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No obstante, esa seguidilla no se dio en sus primeros seis encuentros oficiales tras su llegada o debut de categoría, sino en el transcurso del certamen regular.

La publicación de Opta ponía el foco de forma estricta en las primeras cuatro presencias absolutas de un jugador con el club en la máxima categoría, una marca que Pierre-Emerick Aubameyang firmó tras convertir de forma consecutiva ante Elche, Málaga, Valencia y Villarreal.

El ida y vuelta no tardó en volverse viral entre los futboleros, dejando en evidencia un divertido malentendido del exjugador uruguayo sobre una estadística impecable.