Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Danubio sin hinchas y Nacional quiere seguir con el impulso del clásico; los detalles

Nacional buscará este fin de semana aprovechar el impulso que da un triunfo clásico para seguir de largo en el Torneo Clausura y de esa forma luchar hasta el final por retener el título de campeón uruguayo, mientras que Peñarol intentará volver a la victoria en su visita a Danubio.
Esos son dos de los partidos destacados de la quinta fecha del Clausura, la que se abrirá este viernes con el duelo entre Montevideo City Torque vs Cerro Largo.
Peñarol a Jardines y sin hinchas
Este sábado, Peñarol visitará a Danubio en un encuentro que ambos conjuntos disputarán en un mal momento y sin hinchas de ningún equipo por los últimos episodios de violencia.
Eric Remedi de Peñarol ante Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay
FOTO: @OficialCAP
Peñarol perdió el clásico y este miércoles igualó ante Atenas de la Segunda División por la Copa Uruguay. Además se bajó de la cima de la Tabla Anual acumulada, que otorga a su ganador ventaja en las finales de la Liga Uruguaya.
Danubio está en zona de descenso y este martes cayó ante Montevideo City en un encuentro en el que hinchas del equipo franjeado saltaron al campo para agredir a los futbolistas.
También el sábado, Deportivo Maldonado recibirá a Wanderers.
Nacional recibe a Juventud
Este domingo, el tricolor recibirá a Juventud por la quinta fecha del mencionado certamen, tras ganarle el jueves a River Plate por la Copa Uruguay.
Ante Juventud jugará después de haber obtenido una espectacular victoria por 0-1 en un clásico ante Peñarol que se decidió por un golazo de taco del costarricense Francisco Calvo.
Tras dos derrotas en las dos primeras fechas del Clausura que le costaron la salida al entrenador Jorge Bava, Nacional se despertó de la mano de Daniel Carreño y buscará su tercer triunfo al hilo en el último torneo del año para no perderle pisada a los de arriba.
Daniel Carreño en la cancha del Campeón del Siglo, con los suplentes de Nacional celebrando el 1-0 contra Peñarol detrás
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
El tricolor afrontó el duelo ante River Plate con un equipo alternativo, mientras que frente a Juventud saltará al campo con los titulares, aunque sin el lesionado Maxi Gómez.
También el domingo, Cerro recibirá a Racing, Central Español se medirá con Defensor Sporting y Boston River visitará a Liverpool, líder exclusivo del Clausura.
Thiago Brizuela y su primer gol en Liverpool
El once de Jorge Fossati ganó tres juegos, igualó el restante y está al frente de la clasificación con diez puntos, uno más de los que acumula Montevideo City Torque y dos más que los que tienen Racing y Boston River.
No obstante, los ciudadanos tienen un encuentro menos jugado, al igual que Peñarol, que se encuentra undécimo con cuatro enteros.
La etapa finaliza el lunes con el duelo Albion-Progreso.
Encuentros de la quinta fecha del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 4 de setiembre
|19:00
|Montevideo City Torque-Cerro Largo
|Charrúa
|Augusto Olmos
|Juan Álvarez, Amador De Prado y Andrés Martínez
|
Daniel Rodríguez y Alberto Píriz
|Sábado 5
|15:00
|Danubio-Peñarol
|Jardines
|Mathías De Armas
|Héctor Bergalo, Sebastián Silvera y Juan Cianni
|
Diego Dunajec y Richard Trinidad
|Sábado 5
|18:00
|Deportivo Maldonado-Wanderers
|Campus de Maldonado
|Hernán Heras
|Agustín Berisso, Pablo Alvez y Ruben Umpiérrez
|
Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso
|Domingo 6
|10:00
|Cerro-Racing
|Tróccoli
|Esteban Ostojich
|Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Federico Río
|
Jonathan Fuentes y Agustín Berisso
|Domingo 6
|13:00
|Central Español-Defensor Sporting
|Palermo
|Lucas Andrade
|Martín Soppi, Héber Godoy y Federico Arman
|
Christian Ferreyra y Héctor Bergalo
|Domingo 6
|16:30
|Nacional-Juventud
|Gran Parque Central
|Andrés Matonte
|Pablo Llarena, Matías Rodríguez y Marcio Sierra
|
Andrés Cunha y Javier Irazoqui
|Domingo 6
|19:30
|
Liverpool-Boston River
|Parque Viera
|Javier Feres
|Horacio Ferreiro, Ernesto Hartwig y Marcelo García
|
Antonio García y Santiago Fernández
|Lunes 7
|15:00
|Albion-Progreso
|Franzini
|Javier Burgos
|Mathías Muniz, Julián Pérez y Marcio Sierra
|
Yimmy Álvarez y Federico Piccardo