Camioneta que transportaba niños en sillas de ruedas chocó y volcó en el Prado: Bomberos concurrieron al lugar

Poco antes de las 09:00 de este viernes, una camioneta que transportaba niños en silla de ruedas chocó con un camión y volcó en la zona del Prado, en Montevideo. Tres menores de edad quedaron atrapados, por lo que se llamó a la Dirección Nacional de Bomberos para rescatarlos.
El accidente fue en la intersección de Avenida Agraciada y la calle Ingeniero Juan Alberto Capurro, y en este incidente también encontraron dos adultos lesionados, confirmaron desde Bomberos a El Observador.
Además del Destacamento de Belvedere, concurrieron al lugar personal de Policía y ambulancias pediátricas, entre otras autoridades. Los niños eran trasladados hacia un centro educativo, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.
Debido al accidente, la Intendencia de Montevideo comunicó de cortes en la calles. La comuna informó un corte total la Avenida Agraciada desde la Avenida Buschental a la Avenida 19 de Abril, es decir unos 350 metros. Además comunicó de un segundo corte total en la calle Capurro, desde Manuel Correa hasta Agraciada, aproximadamente unos 200 metros.