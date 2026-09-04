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Camioneta que transportaba niños en sillas de ruedas chocó y volcó en el Prado: Bomberos concurrieron al lugar

En este incidente también encontraron dos adultos lesionados, confirmaron las autoridades

4 de septiembre de 2026 10:48 hs
Archivo; semáforo

Archivo; semáforo

Foto: Intendencia de Montevideo

Poco antes de las 09:00 de este viernes, una camioneta que transportaba niños en silla de ruedas chocó con un camión y volcó en la zona del Prado, en Montevideo. Tres menores de edad quedaron atrapados, por lo que se llamó a la Dirección Nacional de Bomberos para rescatarlos.

El accidente fue en la intersección de Avenida Agraciada y la calle Ingeniero Juan Alberto Capurro, y en este incidente también encontraron dos adultos lesionados, confirmaron desde Bomberos a El Observador.

Además del Destacamento de Belvedere, concurrieron al lugar personal de Policía y ambulancias pediátricas, entre otras autoridades. Los niños eran trasladados hacia un centro educativo, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

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Debido al accidente, la Intendencia de Montevideo comunicó de cortes en la calles. La comuna informó un corte total la Avenida Agraciada desde la Avenida Buschental a la Avenida 19 de Abril, es decir unos 350 metros. Además comunicó de un segundo corte total en la calle Capurro, desde Manuel Correa hasta Agraciada, aproximadamente unos 200 metros.

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