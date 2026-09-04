Al menos dos clubes ya decidieron que no cederán juveniles a la selección uruguaya sub 20 para los Juegos Odesur y Espasandín debe elegir nuevos convocados de una lista previa

La lista de convocados de la selección uruguaya sub 20 que disputará los Juegos Odesur, y que dio a conocer el entrenador Santiago Espasandín, quien estará a cargo del equipo en ese torneo, tendrá cambios debido a que clubes no cederán a algunos de sus futbolistas citados.

Al divulgarse la nómina este jueves por la tarde, se pudo ver en el plantel a varios jugadores que militan actualmente en equipos de Primera división y que son utilizados con frecuencias por sus entrenadores.

Los equipos no están obligados a dar sus futbolistas al combinado al ser un torneo juvenil, en el marco del ciclo olímpico y no de FIFA, y, al tenerlos en cuenta en sus planteles principales, entienden que son útiles para sus objetivos en el cierre de la temporada.

En ese sentido, clubes como Nacional, Peñarol, Defensor Sporting y Boston River no estarían dispuestos a ceder a jugadores que fueron convocados y evalúan qué decisión tomar y elevar a la AUF.

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Nacional y Boston River ya decidieron

Según supo Referí este viernes en base a fuentes de la selección, Nacional ya comunicó que ninguno de sus cinco jugadores citados estarán a la orden del combinado.

Luciano Rodríguez en su debut oficial en Nacional Foto: Dante Fernández / FocoUy

Los futbolistas tricolores que aparecen en la nómina son Luciano Rodríguez, que debutó la semana pasada en Primera por Copa AUF Uruguay, el lateral izquierdo Román Clematte, que también está jugando en ese torneo, y los volantes Luciano González y Agustín Dos Santos, más habituales en el equipo principal albo, y Mateo Soria, el único que aún no debutó en la máxima categoría.

Luciano González Foto: Dante Fernández/Focouy

En filas tricolores está abierta la posibilidad de que uno de ellos, todo indica que sea Soria, sí puede estar a la orden de la celeste.

Boston River, que tiene convocado a una de sus actuales figuras, Facundo Aristegui, tampoco lo cederá y el extremo se mantendrá en el plantel de Ignacio Ithurralde que disputa el Torneo Clausura.

Facundo Aristegui en el partido entre Nacional y Boston River Foto: Boston River

Desde el sastre indicaron a Referí que se enteraron este jueves de su citación, cuando salió la lista, dando a entender que no hubo un contacto previo de la selección, y que tomaron la decisión de que su jugador no vaya al combinado.

Peñarol y Defensor evalúan

Peñarol, por su parte, tiene citados a Brian Barboza, Rodrigo Alvez, Julio Daguer y Estevan Pereyra.

Brian Barboza de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay FOTO: Enzo Santos/FocoUy

En los carboneros no estarían dispuestos a ceder a Barboza, quien está a la orden en el equipo de Diego Aguirre, ingresó en el clásico ante Nacional y ha sido titular en los dos partidos de Copa AUF Uruguay.

Otro club que analizan qué decisión tomar con sus juveniles convocados es Defensor Sporting, que evalúa no ceder a Alan Torterolo, atacante que juega en el equipo de Mauricio Larriera. Los violetas tienen citado además a Lautaro Navarro, quien sí iría a los Juegos Odesur.

Luis Angulo y Alan Torterolo Foto: Dante Fernández/Focouy

La selección debe elegir de la lista previa

Ante estas bajas confirmadas y con la posibilidad de que sean más, la selección uruguaya deberá reformular la lista antes del torneo que se jugará del 12 al 26 de setiembre en Argentina.

Según explicaron a Referí desde la celeste, la elección de jugadores que reemplacen a las posibles bajas está limitada a una lista previa que la AUF emitió a Odesur con mucha anticipación, de casi dos meses, tal como exige la organización.

Convocatoria de la selección uruguaya sub 20 para los Juegos Odesur

Desde la selección también señalaron que cuando hicieron esa nómina primaria varios de los finalmente citados este miércoles no estaban jugando en Primera como lo hacen ahora, lo que ha llevado a que los clubes no los cedan.

En los Juegos Suramericanos, Uruguay enfrentará por el Grupo B a Venezuela el jueves 17 de setiembre, se medirá con Argentina el sábado 19 y jugará con Paraguay el lunes 21.

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20 Foto: AUF

La sub 20 en los Odesur estará dirigida por Santiago Espasandín, ayudante técnico de Diego Forlán en esa categoría, debido a que el entrenador principal estará al frente de la selección mayor en los amistosos de la Fecha FIFA de setiembre y octubre.

Lista de convocados de Uruguay

Arqueros: Axell Amaral (Al-Ain-UAE), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado).

Defensores: Luciano González (Nacional), Brian Barboza (Peñarol), Rodrigo Álvez (Peñarol), Benjamín García (Montevideo City), Román Clematte (Nacional).

Centrocampistas: Julio Daguer (Peñarol), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Mateo Soria (Nacional), Luciano González (Nacional), Agustín Dos Santos (Nacional).

Atacantes: Estevan Pereyra (Peñarol), Facundo Martínez (Montevideo City), Facundo Aristegui (Boston River), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting).

El calendario de la selección sub 20 en los Juegos Odesur

El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.

El sorteo determinó los siguientes grupos:

Grupo A

Colombia

Perú

Chile

Panamá

Grupo B

Paraguay

Argentina

Uruguay

Venezuela

El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:

Fecha 1: Uruguay vs Venezuela

Fecha 2: Argentina vs Uruguay

Fecha 3: Paraguay vs Uruguay

La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.

Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.