Espasandín designó la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán que participará en los Juegos Odesur: tiene una base de futbolistas de Nacional y de Peñarol

El segundo entrenador de la selección uruguaya sub 20, Santiago Espasandín, anunció este jueves la nómina de 18 futbolistas del combinado que dirige Diego Forlán, que disputará los Juegos Odesur, que el 12 de setiembre comenzarán en Santa Fe.
Forlán no estará al frente de la sub 20 debido a que dirigirá a la selección mayor en los amistosos de la fecha FIFA de setiembre y de octubre en Japón, Corea del Sur e India.
La base del equipo está compuesto por jugadores de Nacional y de Peñarol.
Los tricolores, club que más aporta, cedió a cinco futbolistas y los aurinegros a cuatro.
Luciano Rodríguez, Román Clematte, Luciano González y Agustín Dos Santos jugaron este jueves en la victoria de Nacional 3-2 ante River Plate por la Copa AUF Uruguay.
Julio Daguer y Brian Barboza defendieron a Peñarol este miércoles en el empate 2-2 ante Atenas, por el mismo torneo.
Además, hay dos jugadores que actúan en equipos del exterior, el golero Axell Amaral de Al Ain de Arabia Saudita y Lautaro Ultra Dinamo Zagreb.
Estos son los 18 futbolistas que defenderán a la sub 20:
El calendario de la selección sub 20 en los Juegos Odesur
El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.
El sorteo determinó los siguientes grupos:
Grupo A
- Colombia
- Perú
- Chile
- Panamá
Grupo B
- Paraguay
- Argentina
- Uruguay
- Venezuela
El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:
- Fecha 1: Uruguay vs Venezuela
- Fecha 2: Argentina vs Uruguay
- Fecha 3: Paraguay vs Uruguay
La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.
Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.