Espasandín designó la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán que participará en los Juegos Odesur: tiene una base de futbolistas de Nacional y de Peñarol

El segundo entrenador de la selección uruguaya sub 20 , Santiago Espasandín , anunció este jueves la nómina de 18 futbolistas del combinado que dirige Diego Forlán , que disputará los Juegos Odesur , que el 12 de setiembre comenzarán en Santa Fe.

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Forlán no estará al frente de la sub 20 debido a que dirigirá a la selección mayor en los amistosos de la fecha FIFA de setiembre y de octubre en Japón, Corea del Sur e India.

La base del equipo está compuesto por jugadores de Nacional y de Peñarol .

Los tricolores, club que más aporta, cedió a cinco futbolistas y los aurinegros a cuatro.

India presentó el amistoso ante Uruguay, un "peso pesado" y "dos veces campeón del mundo", y recordó el paso de Diego Forlán por su liga

Luciano Rodríguez, el primer juvenil que hizo debutar Carreño en su actual ciclo en Nacional, campeón uruguayo y que forma parte de la selección sub 20 de Diego Forlán

Luciano Rodríguez, Román Clematte, Luciano González y Agustín Dos Santos jugaron este jueves en la victoria de Nacional 3-2 ante River Plate por la Copa AUF Uruguay.

Julio Daguer y Brian Barboza defendieron a Peñarol este miércoles en el empate 2-2 ante Atenas, por el mismo torneo.

Además, hay dos jugadores que actúan en equipos del exterior, el golero Axell Amaral de Al Ain de Arabia Saudita y Lautaro Ultra Dinamo Zagreb.

Estos son los 18 futbolistas que defenderán a la sub 20:

El calendario de la selección sub 20 en los Juegos Odesur

El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.

El sorteo determinó los siguientes grupos:

Grupo A

Colombia

Perú

Chile

Panamá

Grupo B

Paraguay

Argentina

Uruguay

Venezuela

El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:

Fecha 1: Uruguay vs Venezuela

Fecha 2: Argentina vs Uruguay

Fecha 3: Paraguay vs Uruguay

La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.

Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.