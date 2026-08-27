Diego Forlán dirigió su segundo amistoso con la selección uruguaya sub 20 y volvió a perder con Paraguay

Diego Forlán dirigió este jueves su segundo partido amistoso con la selección uruguaya sub 20 y volvió a perder contra Paraguay en el Complejo Celeste.

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En medio de un gran hermetismo, sin publicaciones oficiales de parte de las redes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue la cuenta de Paraguay la que informó las alternativas del encuentro.

Ahí se dio cuenta de que Paraguay comenzó ganando con gol de José Buhring a los 15’, que Uruguay empató a los 25' y pasó a ganar a los 51'.

Sin embargo, un doblete de Eduardo Delmas, que anotó a los 63’ y 69’, determinó un nuevo triunfo de la albirroja en campo uruguayo.

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El martes, la sub 20 de Paraguay le había ganado 2-0 a Uruguay en el mismo escenario en lo que fue el debut de Diego Forlán al frente de la celeste.

Fernando Curutchet, coordinador de formativas de Nacional, y Wilson Espina, preparador físico de las juveniles tricolores, siguieron las alternativas del partido.

Santiago Espasandín, quien dirigió en formativas de Nacional por años, se convirtió en uno de los asistentes técnicos de Forlán en la sub 20.

Victoria de la sub 17 en España

Lo que sí informó la AUF fue que la selección uruguaya sub 17, que dirige Ignacio González, le ganó este jueves 4-0 a Arabia Saudita en amistoso jugado en Alicante.

Los goles fueron de Thiago Brizuela en dos oportunidades, Juan Gancheff y Nicolás Scotti.

Esta fue la publicación que realizó la AUF.

El martes se le había ganado 2-0 a Uzbekistán con goles de Felipe De León, Vicente Pesce y Scotti.