Tres personas fueron imputadas por el homicidio del niño de 12 años en las canteras de Parque Rodó

Tres personas fueron imputadas por su presunta participación en el homicidio de un niño de 12 años ocurrido el pasado 24 de julio en las canteras del Parque Rodó; se trata de dos hombres y una mujer, quienes deberán cumplir prisión preventiva hasta el 23 de enero de 2027.

Un hombre de 20 años fue imputado como coautor de homicidio muy especialmente agravado. Los otros dos, otro hombre y una mujer , fueron imputados como cómplices de homicidio muy especialmente agravado.

El ataque ocurrió en la zona de la rambla Presidente Wilson y avenida Domingo Sarmiento con disparos de armas de fuego, durante un encuentro de picadas ilegales de autos. Como consecuencia, murió un niño de 12 años y otras cinco personas resultaron heridas: cuatro mayores de edad y un adolescente de 14 años.

La Policía detuvo a seis personas vinculadas al asesinato de un niño de 12 años en las canteras de Parque Rodó

Luego de varias semanas de investigación, análisis de información y tareas de campo, los investigadores reunieron elementos que permitieron individualizar a seis personas presuntamente vinculadas al ataque.

Con las órdenes de detención correspondientes, el miércoles 26 de agosto se realizaron ocho allanamientos en el barrio Maroñas, contaron desde el Ministerio. En el operativo fueron detenidos cinco hombres y una mujer. Los detenidos tenían entre 20 y 25 años: tres de los hombres tenían 20 años, mientras que los otros tenían 22 y 25 años; la mujer también tenía 20 años. Uno de los detenidos contaba con antecedentes penales.

Cuatro armas y dos autos incautados

Durante los procedimientos, la Policía incautó cuatro armas de fuego: una pistola, un revólver y dos rifles. También fueron encontradas vainas y municiones, elementos que serán enviados a Policía Científica para determinar, entre otros aspectos, si tienen vinculación con el ataque ocurrido en las canteras.

Además, los efectivos incautaron dos automóviles que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

El operativo contó con el apoyo de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales y la Dirección Nacional de Policía Científica, entre otras dependencias de la Policía.