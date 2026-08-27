"Un nuevo paso hacia la lumpenización": la oposición cuestionó proyecto del FA que busca dedicación exclusiva de los legisladores

El proyecto de ley presentado por el senador frenteamplista Daniel Caggiani para establecer la dedicación exclusiva de diputados y senadores generó críticas desde filas de la oposición, que cuestionaron que la iniciativa busque impedir que los legisladores ejerzan actividades profesionales o laborales privadas y perciban ingresos extra mientras ocupan una banca.

Uno de los primeros cuestionamientos llegó desde el Partido Nacional: el senador Juan Martín Rodríguez escribió vía X calificando la propuesta como uno de los "mayores disparates que se han presentado" y sostuvo que la iniciativa pretende limitar mediante una ley ordinaria un derecho que, a su entender, está protegido constitucionalmente. Además, agregó que el hecho constituye " un nuevo paso hacia la 'lumpenización' de la actividad parlamentaria ".

La iniciativa fue presentada formalmente este miércoles y propone "prohibir el ejercicio de actividades laborales/profesionales privadas y la percepción de ingresos extra parlamentarios a senadores y diputados", con el objetivo, según explicó el legislador en su cuenta de X, de garantizar "la máxima transparencia y compromiso con el país". El proyecto forma parte de una serie de iniciativas que ya había anunciado el Frente Amplio, entre ellas, una que plantea obligar a los parlamentarios a rendir y devolver los viáticos sobrantes de viajes al exterior.

De los mayores disparates que se han presentado como proyectos de ley en esta Legislatura… Lo que la Constitución NO prohíbe, es más, lo protege, porque en los casos que desea limitar el derecho al trabajo lo establece expresamente, se quiere limitar por ley ordinaria! Un… https://t.co/xoSAIsPW1d

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Sobre el hecho, también se pronunció el senador nacionalista Rodrigo Blás , que cuestionó que la dedicación exclusiva pueda terminar alejando del Parlamento a personas que mantienen sus profesiones o actividades productivas: "Wilson, Mujica, Lacalle Herrera. Por productores rurales. Tarigo, Hugo Batalla, Gonzalo Aguirre, por abogados. Luis Gallo, Mario Borbonet, como médicos en actividad. Todos ellos no podrían ser legisladores en el mundo, u optar por abandonar su vida", remató también en X el senador Blás.

Hoy presentamos un Proyecto de Ley para establecer la dedicación exclusiva en la labor parlamentaria. El proyecto busca prohibir el ejercicio de actividades laborales/profesionales privadas y la percepción de ingresos extra parlamentarios a senadores y diputados, garantizando la… pic.twitter.com/wQgV38hy1L

Wilson , Mujica , Lacalle Herrera . Por productores rurales

Tarigo , Hugo Batalla , Gonzalo Aguirre por abogados

Luis Gallo , Mario Borbonet como médicos en actividad Y la lista podría seguir .

Todos ellos no podrían ser legisladores en el mundo @DCaggiani u optar por… — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) August 26, 2026

El cruce entre Caggiani y Da Silva

La discusión también derivó en un fuerte intercambio entre Caggiani y el senador nacionalista Sebastián Da Silva. Este último calificó al legislador frenteamplista como parte de "la casta castiza" y cuestionó al MPP por impulsar este tipo de iniciativas.

Caggiani respondió que el objetivo del proyecto es "terminar con algunos privilegios" y planteó la pregunta de si los legisladores deben percibir ingresos adicionales mientras ejercen una responsabilidad de representación popular: "¿No ganamos ya bastante para tener 3 sueldos más?", cuestionó en X el senador frenteamplista.

Yo creo que es para terminar con algunos privilegios.



Por eso algunos se ponen tan nerviosos. No ganamos ya bastante para tener 3 sueldos mas?



Si te gusta hacer plata dedícate a la actividad privada.



Si sos un servidor publico, como en otras responsabilidades políticas… https://t.co/sJAyLdWHWN — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 27, 2026

"Si te gusta hacer plata, dedícate a la actividad privada. Si sos un servidor público, como en otras responsabilidades políticas públicas, no se debería tener que percibir otro ingreso", sostuvo Caggiani, quien agregó: "¿O los legisladores tienen coronita? No es casta. Es republicanismo".

Da Silva respondió que no considera negativa la actividad privada y defendió su derecho a continuar desarrollándola: "Me encanta hacer plata. Con mi plata viajo, ando por ahí, me doy la gran vida. El servicio público no lo uso para eso", afirmó. Además, el senador blanco agregó: "La patética visión del MPP es la consecuencia de la realidad del gobierno del MPP. Así les va".

Me encanta hacer plata. Con mi plata viajo, ando por ahí , me doy la gran vida . El servicio público no lo uso para eso.

La actividad privada no es mala palabra, es progresar , es consecuencia de haberte esforzado , conseguido un trabajo , haberte recibido. Es cambiar la… — Sebastian Da Silva (@camboue) August 27, 2026

El senador blanco reivindicó, además, el vínculo entre la actividad profesional y la representación política y puso como ejemplo al expresidente frenteamplista Tabaré Vázquez, quien continuó ejerciendo la medicina mientras desarrollaba su carrera política: "Tabaré Ramón Vázquez nunca dejó de ejercer la oncología de su poderosa clínica. Era grado 5 y nadie lo criticó", escribió vía X.

A este comentario, Caggiani volvió a responder y centró su argumento en los posibles conflictos de interés. En ese sentido, planteó qué ocurre cuando "los intereses privados entran en conflicto con las normas que debemos aprobar". Además, el frenteamplista aclaró que el proyecto no busca impedir que quienes tienen una profesión continúen ejerciéndola, sino evitar que perciban ingresos por esa actividad mientras ejercen la representación parlamentaria.