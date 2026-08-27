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Nacional vs Albion EN VIVO por Copa AUF Uruguay: los tricolores buscan debutar con buen pie en el certamen

Daniel Carreño para un equipo alternativo porque el domingo Nacional visita a Peñarol por el Torneo Clausura

27 de agosto 2026 - 16:15hs
Gran Parque Central

Gran Parque Central

Foto: @Nacional

EN VIVO

Nacional enfrenta a Albion, desde la hora 18.15 en el Gran Parque Central, en partido correspondiente a la primera fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Los tricolores paran un equipo alternativo pensando en que el domingo deben enfrentar a Peñarol por la cuarta etapa del Torneo Clausura.

Los otros integrantes del grupo de Nacional

Progreso vs River Plate

Progreso vs River Plate

En el grupo 5 también están River Plate y Progreso. Los darseneros ganaron 2-0 el miércoles como visitantes en el Paladino.

Liverpool le ganó a Fénix

Matías Cabrera y Gonzalo De Mello

Matías Cabrera y Gonzalo De Mello

En el primer partido de este jueves por Copa AUF Uruguay, Liverpool le ganó 2-0 a domicilio a Fénix con gol de un jugador que el año fue campeón uruguayo con Nacional. Mirá en esta nota todos los resultados del arranque de la fase de grupos.

Nacional jugará de blanco

Nacional utilizará su tradicional casaca blanca para esta tarde.

Paolo Calione juega y se va

Agustín Rogel comenzó jugando en una línea de tres y en el segundo tiempo, con la salida de Calione, se transformó en el zaguero izquierdo de la línea de cuatro

Agustín Rogel comenzó jugando en una línea de tres y en el segundo tiempo, con la salida de Calione, se transformó en el zaguero izquierdo de la línea de cuatro

El zaguero de Nacional Paolo Calione seguirá su carrera en Al-Wakrah de Catar, cedido a préstamo. Los detalles en esta nota.

Nacional presentó su camiseta celeste este jueves

La camiseta celeste de Nacional 2026

La camiseta celeste de Nacional 2026

Mirá en esta nota el diseño celeste de camiseta con el que Nacional cumple su tradición de todos los setiembres del año.

Por dónde ver Nacional vs Albion por Copa AUF Uruguay

Mirá en esta nota por dónde se verá el partido.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato de la previa y el partido que disputarán Nacional y Albion por la Copa AUF Uruguay.

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