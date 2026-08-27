Nacional enfrenta a Albion, desde la hora 18.15 en el Gran Parque Central, en partido correspondiente a la primera fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Los tricolores paran un equipo alternativo pensando en que el domingo deben enfrentar a Peñarol por la cuarta etapa del Torneo Clausura.
Nacional vs Albion EN VIVO por Copa AUF Uruguay: los tricolores buscan debutar con buen pie en el certamen
Daniel Carreño para un equipo alternativo porque el domingo Nacional visita a Peñarol por el Torneo Clausura