Nacional vs Albion EN VIVO por Copa AUF Uruguay: los tricolores buscan debutar con buen pie en el certamen

Liverpool le ganó a Fénix

Matías Cabrera y Gonzalo De Mello Foto: @LiverpoolFC1915

En el primer partido de este jueves por Copa AUF Uruguay, Liverpool le ganó 2-0 a domicilio a Fénix con gol de un jugador que el año fue campeón uruguayo con Nacional. Mirá en esta nota todos los resultados del arranque de la fase de grupos.