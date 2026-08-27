5 momentos clave del juicio a Lindsay Clancy, la madre acusada de asesinar a sus tres hijos en EE.UU.

Advertencia: Esta historia contiene detalles angustiosos y habla sobre un intento de suicidio.

El destino de Lindsay Clancy está ahora en manos de un jurado de Massachusetts que debe decidir si es culpable de asesinato en primer grado por la muerte de sus tres hijos.

Durante cinco semanas, el juicio ha captado la atención de EE.UU.; los abogados de Clancy han argumentado que ella sufría psicosis posparto cuando mató a sus hijos, cuyas edades oscilaban entre los 8 meses y los 5 años. Clancy no niega haber matado a sus dos hijos y a su hija.

La fiscalía sostuvo que ella tomó la decisión calculada de asesinarlos intencionadamente.

El jurado podría declarar a Clancy culpable de asesinato en primer grado, culpable de cargos menores o no culpable.

En el estado de Massachusetts, una condena por asesinato en primer grado conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Alternativamente, el jurado podría declarar a Clancy culpable de asesinato en segundo grado —cometido con malicia o imprudencia extrema, pero sin planificación previa— o de homicidio involuntario —causar la muerte debido a una negligencia extrema—. Estas condenas también conllevarían una pena de prisión.

Si Clancy es declarada no culpable por razón de enajenación mental, no quedará en libertad, sino que será internada en un hospital psiquiátrico, donde posiblemente podría permanecer de por vida.

Los abogados de ambas partes presentaron sus alegatos finales este jueves, antes de que el jurado comenzara a deliberar.

Kevin Reddington, el abogado de Clancy, reiteró el argumento de la defensa de que ella sufría psicosis posparto cuando mató a los niños con bandas elásticas de ejercicio en su domicilio y luego intentó quitarse la vida arrojándose por una ventana. Clancy quedó paralizada a consecuencia de dicho intento y ha asistido al juicio en silla de ruedas.

La fiscal Jennifer Sprague no cuestionó que Clancy padeciera una enfermedad mental, pero afirmó ante el jurado que ella era capaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento de los asesinatos.

Estos son algunos de los momentos más destacados del emotivo juicio de cinco semanas.

1. La defensa argumenta que Clancy sufría alucinaciones y delirios

Jonathan Wiggs / Getty Clancy estranguló hasta la muerte a sus tres hijos, que tenían entre 5 años y 8 meses de edad.

La fiscalía alega que el 24 de enero de 2023, Clancy estranguló en su casa de Duxbury, Massachusetts, a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses—, usando unas bandas elásticas antes de saltar desde una ventana del segundo piso. Clancy, quien ahora tiene 36 años, quedó paralítica a causa de la caída y asistió al juicio en silla de ruedas.

Los abogados de Clancy, si bien la defienden, nunca han negado su participación en los infanticidios.

Pero han alegado demencia como defensa, argumentando que Clancy sufrió alucinaciones y delirios tras el nacimiento de su hijo menor. Señalaron que recibió tratamiento para problemas de salud mental y que ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico pocos días antes de las muertes.

La fiscalía, en cambio, sostiene que Clancy tomó la decisión premeditada de matar intencionalmente a sus hijos y que debe ser considerada legalmente responsable. Alegan que la acusada envió a su esposo, Patrick Clancy, a hacer recados para que no estuviera en casa en el momento de matar a los niños.

La familia de Clancy, incluyendo a su exsuegra y a su exmarido, han testificado sobre su estado mental antes de las muertes.

El juicio, que ha durado cinco semanas, ha generado gran interés en las redes sociales, con miles de personas siguiendo el proceso judicial. Cientos de mujeres se han congregado a las afueras del juzgado para mostrar su apoyo a Clancy, luciendo camisetas rosas con lemas como "Necesitaba ayuda" y "Paz para Lindsay".

John Tlumacki / Getty Grupos de personas se han concentrado durante el juicio para darle su apoyo a Clancy.

2. El testimonio del exmarido: "Un momento realmente difícil"

El exmarido de Clancy, Patrick, relató al jurado durante dos días el aparente deterioro de la salud mental de su exmujer tras dar a luz y describió con detalles espeluznantes el día en que murieron sus hijos.

Les dijo a los miembros del jurado que la "gran espiral" de Clancy comenzó aproximadamente un mes antes de las muertes.

"Empezó a perder mucho peso, se deprimió mucho y lo estaba pasando realmente mal", dijo.

Describió cómo ella buscaba ayuda médica de forma intermitente y tomaba diversos medicamentos, y añadió que recordaba que había dicho que estaba empezando a tener pensamientos suicidas.

David L. Ryan / Getty Patrick Clancy declaró que su exmujer había pedido ayuda y hablado de pensamientos suicidas antes de matar a sus hijos.

Patrick Clancy describió la última vez que vio a su hijo Dawson con vida antes de que él saliera a comprar comida y medicinas. Lo dejó comiendo nuggets de pollo. Al regresar, encontró a sus hijos muertos.

Lindsay Clancy sollozó en el tribunal mientras se reproducía la grabación de la llamada al 911 de su esposo. En la grabación se le oye gritar: "¡Ha matado a los niños!", tras encontrar a sus hijos en el sótano.

Desde el inicio del juicio, han circulado en internet teorías conspirativas sobre Patrick Clancy que incluyen especulaciones sobre su posible implicación. Sin embargo, nunca ha sido considerado sospechoso por los investigadores del caso; Lindsay Clancy admitió haber matado a sus hijos y sus abogados no lo han negado.

3. Roces entre abogados y expertos sobre la situación médica de Clancy

Más de 10 peritos han declarado en el juicio, tanto para la defensa como para la Fiscalía, incluidos algunos que discreparon de los abogados sobre la salud mental de Clancy.

Durante el transcurso de su tratamiento, Clancy tomó más de una decena de medicamentos y buscó ayuda en una línea telefónica de prevención del suicidio y en urgencias hospitalarias.

El equipo de Clancy intentó convencer al jurado de que padecía psicosis posparto, una afección poco común en la que las mujeres que acaban de dar a luz pueden experimentar manía, depresión o una combinación de ambas. Clancy afirma que sufrió alucinaciones y delirios.

La situación en la sala del tribunal se tornó particularmente tensa cuando una de las psiquiatras de Clancy, Jennifer Tufts, testificó para la Fiscalía que Clancy no mostró signos de psicosis durante sus sesiones.

Jonathan Wiggs / Getty El abogado de Clancy, Kevin Reddington, tuvo algunos roces durante el juicio con testigos de la acusación.

Según Tufts, quien vio a Clancy más de una docena de veces durante cinco meses, "no había señales graves de que su seguridad o la de cualquier otra persona estuviera en riesgo".

Pero los abogados defensores se remitieron a las notas médicas de Tufts, que describían el habla de Clancy como "no hiperactiva, presionada". El habla bajo presión —una forma de hablar rápida y frenética— puede ser un signo de manía.

Tufts negó creer que Clancy hubiera presionado su discurso y afirmó que cuando escribió en su informe "no hiperactiva, apresurada", la negación se refería tanto a las palabras "hiper" como a "presionada". Ante la insistencia del abogado defensor Kevin Reddington, sobre lo que escribió en el papel, respondió: "No me importa lo que diga. Sé lo que quise decir".

Reddington también pareció molesto al interrogar repetidamente a otro experto de la fiscalía, el psiquiatra Avram Mack, sobre si la psicosis posparto es un diagnóstico válido.

Según el testigo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría no reconoce la psicosis posparto como una enfermedad específica, pese a que hay propuestas para que lo haga.

Mack evitó calificar la psicosis posparto como un diagnóstico reconocido y, en un momento dado, respondió: "No estoy seguro de que eso responda específicamente a su pregunta".

Con tono de frustración, Reddington respondió: "No me importa".

4. La suegra de Clancy testifica

Jonathan Wiggs / Getty La madre de Clancy declaró que ella era "una madre amorosa".

Además de Patrick Clancy, la exsuegra de Lindsay, la madre y la hermana de Clancy también testificaron y relataron al jurado el deterioro de su salud mental tras el nacimiento de su hijo.

Estaba "pidiendo ayuda a gritos", testificó su exsuegra, Susan Clancy.

"Tenía insomnio. Estaba perdiendo el apetito", dijo. "Estaba muy ansiosa y triste".

Añadió que Clancy había sido una madre "muy cariñosa" hasta el nacimiento de su hijo menor.

La madre de Clancy, Paula Musgrove, dijo que su hija les confesó a ella y a su exmarido que tenía pensamientos de hacerles daño a los niños un mes antes de su muerte.

Musgrove dijo que su hija se estaba volviendo paranoica y expresó que creía que sus medicamentos estaban "destruyendo su mente".

La hermana de Clancy, Allison Ozga, declaró ante el tribunal que su hermana tuvo pensamientos suicidas a diario durante el mes anterior al asesinato de sus hijos.

Getty Images Clancy quedó paralítica tras saltar por la ventana de un segundo piso.

5. El juez ordena al jurado que desestime el testimonio sobre la fe católica

Dos días antes de los alegatos finales, el equipo de defensa de Clancy solicitó la anulación del juicio después de que los fiscales preguntaran a los testigos sobre su fe católica.

La semana pasada, los fiscales le preguntaron a la exsuegra de Clancy si era católica y si sabía que el asesinato se consideraba un "pecado mortal". El juez pidió al jurado que desestimara ese testimonio.

Esta semana, el psicólogo forense Kirk Heilbrun, que entrevistó a Lindsay Clancy después de los asesinatos, testificó que le había preguntado a Clancy si el suicidio se consideraba un "pecado mortal" mientras hablaban de su educación católica.

El juez William Sullivan denegó la solicitud del equipo legal de Clancy de anular el juicio, pero les dijo a los miembros del jurado que era un "área de testimonio absolutamente inapropiada".

"Debe ser descartado. No debe ser tomado en cuenta. No puedo decirlo más claro", dijo.

Con información adicional de Ana Faguy y Brandon Drenon.

Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC