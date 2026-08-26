El gobierno decretará duelo oficial por la muerte de Ruben Rada, anunció el presidente Orsi: qué implica

El presidente de la República, Yamandú Orsi , anunció que el Poder Ejecutivo decretará el duelo oficial para este jueves 27 de agosto tras la muerte del músico Ruben Rada .

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"Mañana (por el jueves) va a ser un día muy particular para todo el Uruguay, duelo oficial, como corresponde ", dijo el mandatario en diálogo con Puesta a punto de Teledoce.

Además, aludió al velatorio que se hará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo , algo que había anunciado la vicepresidenta Carolina Cosse minutos antes.

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El velatorio será abierto al público entre las 14:00 y las 21:00 . Fue su familia la que pidió despedir al mítico artista uruguayo en ese salón. La resolución que autorizó el uso del espacio destaca que Rada fue “una figura de singular relevancia de la cultura nacional” y resalta su contribución a la música uruguaya, en especial, a la difusión y proyección internacional del candombe.

Orsi sostuvo que la jornada marcará una "señal fuerte de identidad" y buscará que "toda la gente" pueda despedir a Rada.

Qué implica el duelo oficial

El duelo oficial nacional implica que la bandera de Uruguay permanezca a media asta durante el día del sepelio.

Esto implica que los edificios públicos, incluyendo embajadas en el exterior, cuarteles y bases aéreas, lucirán la bandera nacional a media asta. Los organismos públicos, en tanto, no llevarán a cabo actos oficiales durante la jornada.

Además, los gastos del sepelio serán pagos por el gobierno, con cargo al Tesoro Nacional.