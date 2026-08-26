Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Viernes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / DESPEDIDA

El gobierno decretará duelo oficial por la muerte de Ruben Rada, anunció el presidente Orsi: qué implica

El velatorio, en tanto, se llevará adelante en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo entre las 14:00 y las 21:00

26 de agosto de 2026 18:17 hs
Rubén Rada y Yamandú Orsi en la presentación de Canelones suena bien. Archivo

Rubén Rada y Yamandú Orsi en la presentación de "Canelones suena bien". Archivo

Intendencia de Canelones

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció que el Poder Ejecutivo decretará el duelo oficial para este jueves 27 de agosto tras la muerte del músico Ruben Rada.

"Mañana (por el jueves) va a ser un día muy particular para todo el Uruguay, duelo oficial, como corresponde", dijo el mandatario en diálogo con Puesta a punto de Teledoce.

Más noticias

Un minuto de silencio en el Senado y mensajes desde Orsi hasta Fito Páez y Natalia Oreiro: así fueron las despedidas al emblemático Ruben Rada

"Se fue un pedazo del cielo del Uruguay": la despedida de Jaime Roos a su "maestro y héroe" Ruben Rada

El velatorio será abierto al público entre las 14:00 y las 21:00. Fue su familia la que pidió despedir al mítico artista uruguayo en ese salón. La resolución que autorizó el uso del espacio destaca que Rada fue “una figura de singular relevancia de la cultura nacional” y resalta su contribución a la música uruguaya, en especial, a la difusión y proyección internacional del candombe.

Orsi sostuvo que la jornada marcará una "señal fuerte de identidad" y buscará que "toda la gente" pueda despedir a Rada.

Qué implica el duelo oficial

El duelo oficial nacional implica que la bandera de Uruguay permanezca a media asta durante el día del sepelio.

Esto implica que los edificios públicos, incluyendo embajadas en el exterior, cuarteles y bases aéreas, lucirán la bandera nacional a media asta. Los organismos públicos, en tanto, no llevarán a cabo actos oficiales durante la jornada.

Además, los gastos del sepelio serán pagos por el gobierno, con cargo al Tesoro Nacional.

Las más leídas

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora y dónde ver hoy el debut de ambos por la Copa AUF Uruguay

Llega Santa Rosa: aviso especial de Inumet por frente frío que traerá lluvias, granizo y tormentas "muy fuertes"

Murió Ruben Rada, emblema de la música uruguaya, a los 83 años

Peñarol 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa AUF Uruguay: terminó el primer tiempo que fue intenso y con buenos rendimientos de Luis Angulo y de Gastón Rodríguez

Temas

Ruben Rada duelo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos