Murió Ruben Rada, emblema de la música uruguaya, a los 83 años

Los uruguayos despiden hoy a uno de sus artistas más queridos. Músico, cantante, compositor y percusionista, Ruben Rada murió este miércoles a los 83 años .

Así lo comunicó su familia en un mensaje publicado en las redes sociales del artista. " Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo , después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones ", señalaron.

El artista había sido hospitalizado en los últimos días luego de ser diagnosticado con una neumonía bilateral, según había informado Radio Sarandí y confirmado El Observador.

La última entrevista de Ruben Rada con El Observador: la enfermedad que le truncó la carrera de futbolista y el racismo que sufrió

Rada nació el 16 de julio de 1943 en pleno barrio Palermo , el segundo hijo de Carmen María Silva y Raúl Rada . El niño, que soñaba con ser futbolista, contrajo una tuberculosis a los dos años que nunca le permitió jugar de forma profesional.

Encontró en la música una forma de hacerse la vida. A fines de la década de 1950 formó parte de los Hot Blowers, la banda de dixieland de la que formaron parte Cacho de la Cruz, Federico García Vigil, Ringo Thielmann, Daniel "Bachicha" Lencina y los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso.

Formó parte de comparsas como Añoranzas Negras y Morenada, antes de integrar también la murga de Tito Pastrana, La Nueva Milonga.

Rubén Rada hizo bailar al público con su presentación. C. DOS SANTOS

Ruben Rada formó parte fundamental de proyectos musicales que redefinieron la música uruguaya. Desde la banda pionera del candombe beat, El Kinto, junto a Eduardo Mateo. Se integró a Opa con Ringo Thielmann, Hugo y Osvaldo Fattoruso para su segundo disco: Magic Time. En Buenos Aires armó S.O.S. (Sonido Original del Sur) junto al saxofonista Héctor “Finito” Bingert.

Además integró Tótem, la banda que marcó un antes y un después en la música nacional, con el guitarrista Eduardo Useta, el percusionista Mario "Chichito" Cabral, el bajista Daniel "Lobito" Lagarde, el baterista Roberto Galleti y el guitarrista Enrique Rey.

En 1969 comenzó una enorme carrera como solista con el lanzamiento de Rada, el disco editado por Sondor que posteriormente se dio a conocer como Las Manzanas tras el enorme éxito de la canción.

Camilo Dos Santos

Durante más de seis décadas, Rada se convirtió en una de las voces más emblemáticas del Uruguay. Publicó más de una treintena de álbumes de estudio en su carrera en solitario, llevó su música a los cinco continentes y desarrolló un sonido tan particular como identitario en el encuentro del candombe, rock, jazz, pop, murga y tango.

En 2025, más de cien referentes del mundo de la música eligieron su disco Quién va a cantar como el octavo mejor álbum uruguayo editado en el siglo XXI.

Pero no solamente se desarrolló en el ámbito musical. Rada fue también un personaje televisivo que llegó a las casas de los uruguayos con un humor amable y desopilante.

Mick Jagger y Ruben Rada en 2016 en la casa de Fernando "Lobo" Núñez Facebook Jazz Tour Uruguay

Fue parte de El show del mediodía en Canal 12 junto a Cacho de la Cruz, estuvo en Telecataplum, hizo El teléfono con Emilia Díaz y Décadas junto a Victoria Rodríguez.

Hizo telenovelas como Gasoleros en Argentina y ficciones uruguayas como La oveja negra o Porque te quiero así. En los últimos años también participó como coach de La Voz Uruguay y La Voz Kids.

Rada se encontraba plenamente activo antes de su hospitalización. En julio, el día de su cumpleaños, había lanzado ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y que se transmite vía YouTube. Además era frecuente que, en shows de otros artistas, el músico fuera invitado a cantar en alguna parte del show. Entre los músicos que "subieron" a Rada al escenario en el último tiempo están Fito Páez, Jorge Drexler y Daniela Mercury, entre otros.

Actualmente, el artista se encontraba preparando un ciclo de homenajes a Tótem, la banda que marcó un antes y un después en la historia de la música nacional, junto a Daniel Lagarde y Santiago Ameijenda.