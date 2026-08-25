Murió la cantante y actriz Dolly Parton a los 80 años

El anuncio lo hizo su sobrino Bryan Seaver , quien comunicó el fallecimiento en un mensaje de video publicado en las redes de la artista , de una extensa carrera en la música country.

" Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió años atrás, antes de que lo asumiera como una posibilidad a futuro ", señaló el sobrino en el video.

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Seaver, que ejerció como seguridad de la artista en las últimas décadas, dijo que se había imaginado cómo sería hacer un anuncio de este tipo pero que nunca lo había dimensionado en realidad. " Es un honor mezclado con orgullo y tristeza ", dijo.

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En una reciente entrevista con la revista People, Parton había aludido a algunos problemas de salud, a los que no les había "prestado atención" hasta después de la muerte de su esposo, Carl Thomas Dean, en marzo de 2025.

Durante esa entrevista, había dicho que había pasado por "momentos difíciles", aunque sin dar detalles sobre ellos.

Y había recordado que en la década de los ochenta había pasado por "problemas femeninos" vinculados a su salud. "No es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud. Pero creo que, como vivimos en un mundo conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con las redes sociales, todo se magnifica de maneras que no ocurrían hace años”, reflexionó entonces.

Hasta último momento, sin embargo, continuó dando shows. De hecho, tenía varias fechas programadas para pesentarse en setiembre de este año en Las Vegas. Había tenido que reprogramarlos en mayo a raíz de sus problemas de salud, a pesar de que estaba "respondiendo bien a los tratamientos", tal como ella misma había anunciado en un video publicado en sus redes.

Nacida en Tennessee, Parton es considerada un ícono de la música country, muchas veces denominada la "reina" de ese estilo.

Algunas de sus canciones más populares son Jolene o I will always love you, que luego fue reversionada por la cantante Whitney Houston.

A lo largo de su carrera, fue galardonada con varios premios. En 2025 recibió un Óscar honorífico por su trayectoria y cosechó un total de 11 Grammys por sus creaciones artísticas.

Es una de las artistas femeninas de música country más exitosas de la historia, con cerca de 160 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Como atriz tuvo participación en varias películas y llegó a estar nominada a un Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz Principal en el género Comedia o Musical, primero en 1981 y luego en 1983.