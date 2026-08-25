"La Suiza de Sudamérica" : un influencer de Estados Unidos enumeró las "regiones increíbles de las que nadie habla" de Uruguay

El influencer de viajes y turismo estadounidense @Jack’s World publicó este martes en X (exTwitter) las "regiones increíbles de las que nadie habla" de Uruguay .

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El hilo integrado por siete opciones del país fuera de Montevideo y Punta del Este , hace mención a zonas como la Costa de Rocha, pasando por Villa Serrana y el Valle del Lunarejo .

"Esta es la carta comodín. Norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil. Colinas ondulantes cortadas por valles verdes. Aquí es donde el país entra en un clima más húmedo y caluroso", señaló el creador de contenidos con más de 12 mil seguidores, sobre el área natural protegida de casi 30.000 hectáreas.

Uruguay has insane regions that no one talks about. These are the 7 best parts of the country, outside of Montevideo and Punta del Este pic.twitter.com/Hwr3jXhOxV

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La publicación de las siete opciones "increíbles" se muestra continua a otro elogio que @Jack’s World también reservó para Uruguay .

El 10 de agosto sentenció: "Uruguay es la Suiza de Sudamérica. Gobierno estable. Fuertes derechos de propiedad. Banca internacional. Libre movimiento de capital. Bajos impuestos. Casi ningún riesgo geopolítico".

Uruguay is the Switzerland of South America.



Stable government. Strong property rights. International banking. Free movement of capital. Low taxes. Almost no geopolitical risk.



1. New residents can pay 0% taxes on foreign passive income for their first 11 years.



Dividends,… pic.twitter.com/HCv25bBKAN — Jack’s World (@itsjacksworld) August 10, 2026

¿Por qué Uruguay es la "Suiza de Sudamérica"?

@Jack’s World argumento en cuatro puntos las ventajas de ofrece hoy Uruguay, lo que le permite adoptar el mote de "la Suiza de Sudamérica".

1) Los nuevos residentes pueden pagar 0% de impuestos sobre ingresos pasivos extranjeros durante sus primeros 11 años.

2. Uruguay no tiene un impuesto general sobre herencias o sucesiones sobre sus activos mundiales.

3. Uruguay tiene un sistema bancario internacional real.

4. Los regímenes empresariales son extremadamente competitivos.

En este sentido, el influencer de viajes señaló como una empresa tecnológica en Uruguay puede pagar 0% de impuesto corporativo sobre ingresos por software cuando el trabajo de desarrollo se realiza en Uruguay.

"La exención de ingresos extranjeros de 11 años es para nuevos residentes fiscales. Te conviertes en residente fiscal pasando al menos 184 días al año en Uruguay o calificando a través de una ruta de inversión", sumó.

¿Cuáles son las siete regiones increíbles de Uruguay?

1) La costa de Rocha

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Esta es la larga costa atlántica de Uruguay que conduce a la frontera con Brasil.

La Paloma y La Pedrera en el sur. Cabo Polonio y Valizas en el medio. Punta del Diablo y Santa Teresa cerca de la frontera brasileña.

Pueblos de surf, playas enormes, dunas de arena, lagunas, casas de playa y millas de costa casi completamente sin desarrollar.

Cabo Polonio es famoso, pero es solo una parte de esta increíble costa.

2) Piriápolis y las colinas de Maldonado

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Piriápolis fue el primer balneario de playa de Uruguay, antes de que Punta del Este se convirtiera en lo que es hoy.

Es un gran pueblo construido alrededor de una bahía curvada. Larga costa con un puerto deportivo en un extremo, hoteles antiguos en el centro, y caminos que suben hacia las colinas para vistas sobre toda la costa.

Más local que Punta del Este, más barato, y activo durante todo el año.

3) José Ignacio y Pueblo Garzón

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José Ignacio era un pequeño pueblo de pescadores antes de convertirse en uno de los balnearios más exclusivos de Sudamérica.

Enormes playas atlánticas, sin grandes edificios de condominios, y algunos de los mejores restaurantes de Uruguay.

Aquí es adonde van las personas cuando Punta del Este se llena en la temporada alta.

Conduce unos 30 minutos tierra adentro desde aquí y llegas a Pueblo Garzón. Un diminuto pueblo ganadero rodeado de bodegas, olivares, galerías de arte y antiguas estancias.

4) Colonia del Sacramento y Carmelo

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Colonia es una ciudad portuguesa fundada en 1680. Calles empedradas, antiguas murallas de piedra, casas históricas y transbordadores directos a Buenos Aires. Es una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América.

Si conduce hacia el norte, llegará a Carmelo. Viñedos, playas fluviales, muelles para yates y fincas rurales a lo largo del río Uruguay. Colonia es ideal para una excursión de un día.

Carmelo quizás sea el lugar perfecto para pasar una semana entera.

5) Villa Serrana y las Sierras de Minas

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Este es el interior de Uruguay que apenas recibe visitantes.

Colinas ondulantes, cabañas de piedra, lagos, cabalgatas, fogatas de leña y cielos oscuros.

Toda el área alrededor de Minas está llena de sierras, cascadas, caminos rurales antiguos y pequeñas granjas.

6) Valle del Lunarejo

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Esta es la carta comodín. Norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil.

Colinas ondulantes cortadas por valles verdes. Aquí es donde Uruguay entra en un clima más húmedo y caluroso.

Bosques subtropicales y cascadas con pozas naturales para nadar.

Se ve completamente diferente de las vastas tierras de cultivo que la mayoría de la gente asocia con Uruguay.

Una de las partes más geniales del país y casi nadie la ve.