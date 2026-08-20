Grupo Cipriani y Criba acordaron retomar las obras en el ex hotel San Rafael

El Grupo Cipriani y la constructora Criba llegaron a un acuerdo para retomar las obras en el ex hotel San Rafael de Punta del Este. La actividad se había paralizado en los últimos días tras tensiones entre ambas empresas.
Luego de varias negociaciones, las dos compañías lograron entendimientos para avanzar con la construcción del complejo hotelero. La solución llegó dos días después de un acuerdo entre la compañía italiana y el Sunca para el reintegro de los trabajadores que habían sido enviados al seguro de paro tras la paralización de actividades en la obra.
En las últimas horas, tanto Cipriani como Criba habían dado señales de querer continuar con el proyecto.
El fin de semana, el inversor afirmó en un comunicado que quería asegurar la continuidad y finalización de la obra y la constructora mostró la intención de continuar “destinando los recursos y capacidades necesarias, con total vocación de encontrar soluciones que permitan dar continuidad al proyecto”.