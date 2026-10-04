Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 136 millones, lo que se traduce en más de 3.3 millones de dólares (U$S 3.385.064) .

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Los números sorteados fueron el 34, 29, 19, 2, 6 y 18 la bolilla extra.

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 30 de setiembre

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan 136 millones de pesos

Los números del sorteo Revancha fueron 9, 44, 15, 45 y 48.

Pozo Revancha: Vacante: $ 24.500.000.

Resultados del Pozo de Oro

1

3

6

15

30

Bolilla extra: 30

Resultados del Pozo Revancha

9

44

15

45

48

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 4 de octubre a las 22:00 hrs. Los pozos llegarán a $ 136.000.000.