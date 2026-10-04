Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $136 millones, lo que se traduce en más de 3.3 millones de dólares (U$S 3.385.064).
Los números sorteados fueron el 34, 29, 19, 2, 6 y 18 la bolilla extra.
Los números del sorteo Revancha fueron 9, 44, 15, 45 y 48.
- Pozo Revancha: Vacante: $ 24.500.000.
Resultados del Pozo de Oro
- 1
- 3
- 6
- 15
- 30
- Bolilla extra: 30
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 4 de octubre a las 22:00 hrs. Los pozos llegarán a $ 136.000.000.