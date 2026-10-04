Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Martes:
Mín  13°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del domingo 4 de octubre

Los números ganadores y pozo estimado para el próximo sorteo

4 de octubre de 2026 22:12 hs
sorteo-5-oro

Este domingo 4 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $136 millones, lo que se traduce en más de 3.3 millones de dólares (U$S 3.385.064).

Resultados del 5 de Oro del domingo 4 de octubre

Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron el 34, 29, 19, 2, 6 y 18 la bolilla extra.

Más noticias

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan 136 millones de pesos

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 30 de setiembre

  • Pozo de Oro: sin ganadores | Vacante: $ 149.500.000
  • Pozo de Plata: cuatro ganadores | $443.638 cada uno de los ganadores.

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron 9, 44, 15, 45 y 48.

  • Pozo Revancha: Vacante: $ 24.500.000.

Resultados del Pozo de Oro

  • 1
  • 3
  • 6
  • 15
  • 30
  • Bolilla extra: 30

Resultados del Pozo Revancha

  • 9
  • 44
  • 15
  • 45
  • 48

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 4 de octubre a las 22:00 hrs. Los pozos llegarán a $ 136.000.000.

Las más leídas

EN VIVO | Elecciones en Brasil: Bolsonaro aventaja a Lula y se confirma que habrá segunda vuelta

De la ilusión de Diego Forlán a su segundo partido con Estados Unidos: la compleja situación de Justin Ellis y el seguimiento de Uruguay

Listas de los sindicatos arrasaron en las elecciones de la ANEP y consiguieron los dos representantes en el Codicen

La historia de la icónica casona de 1900 en Parque Rodó que da lugar a una agencia de viajes y estrena novedad gastronómica

Temas

5 de Oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos