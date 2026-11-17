Un residente de San Carlos, departamento de Maldonado, se convirtió en millonario tras acertar los números del pozo de oro del 5 de Oro en el sorteo del pasado domingo. El afortunado jugador se hará con una suma de $ 49.542.226, equivalente a aproximadamente US$ 1.220.730.

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La jugada ganadora se realizó en la subagencia 04/21 "Mini Mercado El Oveja 2", ubicada en la intersección de las calles Juana de Ibarbourou y 4 de Octubre en la misma ciudad fernandina. La propietaria del comercio, Soledad Nieves, expresó su alegría y sorpresa al vender el boleto ganador, señalando que es la primera vez que otorga un premio de tal magnitud.

La suerte sonríe en San Carlos Nieves, quien regenta el minimercado desde 2023, manifestó su esperanza de que el premio haya recaído en alguien que realmente lo necesite. Según sus declaraciones, recogidas por El País, los apostadores habituales de su local suelen ser vecinos de la zona, lo que aumenta la probabilidad de que el ganador sea oriundo de San Carlos.

Los números que resultaron ganadores fueron el 7, 17, 18, 23 y 42, con la bolilla extra 44. Si bien el pozo de Oro fue sorteado, el pozo Revancha quedó vacante, así como el pozo de Plata, que tuvo dos ganadores que se repartieron una suma menor. El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, con pozos estimados que superan los 63 millones de pesos.