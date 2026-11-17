La Municipalidad de São Paulo autorizó el viernes la implementación de un nuevo sistema de transporte eléctrico que incorporará vehículos sin rieles convencionales para conectar distintos sectores del centro de la ciudad.

El proyecto, denominado Bonde São Paulo , contempla dos líneas con una extensión total de 17,4 kilómetros y 37 estaciones, con capacidad para transportar más de 120.000 pasajeros por día. A diferencia de los trenes tradicionales, las unidades circularán sobre neumáticos y utilizarán un sistema de guiado digital mediante tecnología magnética.

El intendente de São Paulo , Ricardo Nunes , firmó el viernes 13 de noviembre la autorización para avanzar con la iniciativa, que demandará una inversión estimada de 2.800 millones de reales. El primer tramo comenzaría a funcionar en diciembre de 2027, mientras que la finalización de todo el sistema está prevista para marzo de 2029.

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"El tren volverá al Centro de São Paulo, pero muy diferente a lo que recuerdas! Más comodidad para los que viven y trabajan en el Centro, menos coches en las calles y más movimiento por el comercio y el turismo. ¡Es el Centro convirtiéndose en un lugar para la gente otra vez!", subrayó el mandatario local en redes sociales.

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O Centro de São Paulo vai ganhar um novo jeito de circular! A Prefeitura lançou o Bonde São Paulo, primeiro Veículo Leve Elétrico (VLE) da cidade, com investimento de R$ 2,8 bilhões e operação prevista para 2027.Serão duas linhas, 17,4 km de extensão e 37 estações, conectando regiões como Bom Retiro, Liberdade e Zona Cerealista, além de pontos importantes como o Mercadão, a Rua 25 de Março e o Theatro Municipal.O projeto também prevê integração com metrô, CPTM e terminais de ônibus, além de mais de mil árvores plantadas, 30 mil m² de áreas verdes e mais de 30 km de ciclovias.É a Prefeitura trabalhando para transformar a mobilidade e valorizar o Centro, com mais conexão, sustentabilidade e qualidade de vida.Saiba mais: https://t.co/ofWMGBs2GE — Prefeitura de São Paulo (@prefsp) November 13, 2026

El nuevo transporte utilizará la tecnología Digital Rail Transit (DRT), un sistema que permite desplazar vehículos eléctricos articulados sobre neumáticos sin necesidad de instalar vías metálicas sobre el asfalto. Para mantener el recorrido establecido, incorporará un mecanismo de guiado digital con referencias magnéticas y sensores que permiten identificar el trazado.

De esta manera, las unidades podrán circular por calles y avenidas mediante una infraestructura diferente de la utilizada por los trenes y los vehículos livianos sobre rieles (VLT). El sistema también contará con asistentes de conducción, cámaras con visión de 360 grados y dispositivos para supervisar el funcionamiento de sus componentes.

La red estará dividida en dos recorridos circulares identificados como Sibipiruna y Jequitibá. El primero tendrá 6,3 kilómetros y 14 estaciones, mientras que el segundo contará con 23 paradas y dos trayectos: uno de 6,2 kilómetros en sentido antihorario y otro de 4,9 kilómetros en sentido horario.

Los vehículos conectarán diferentes sectores del centro paulista, entre ellos Bom Retiro, Brás, Liberdade, Santa Ifigênia, Campos Elíseos y los alrededores de la Praça da República. Además, el recorrido incluirá puntos de interés comercial, cultural y turístico como el Mercado Municipal, la Rua 25 de Março, el Theatro Municipal, la Sala São Paulo y la Biblioteca Mário de Andrade.

El proyecto también contempla la integración con cinco terminales de colectivos, ocho estaciones del metro y dos de la Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), además de conexiones con el futuro BRT de Radial Leste y la proyectada Línea Celeste del subterráneo.

En cuanto a la capacidad operativa, la Municipalidad estima que el servicio podrá trasladar a más de 120.000 personas diariamente y contribuir a retirar aproximadamente 11.000 vehículos de las calles del centro. La iniciativa apunta a mejorar la conexión entre sectores que actualmente presentan dificultades de circulación por la presencia de barreras físicas, como vías ferroviarias y cursos de agua.

La implementación se realizará mediante una asociación público-privada (APP) y estará dividida en cuatro etapas. La primera fase tiene como fecha prevista diciembre de 2027, mientras que las siguientes se extenderán durante 2028 y los primeros meses de 2029, cuando se completaría la puesta en funcionamiento de ambas líneas.