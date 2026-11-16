Se vienen las elecciones obligatorias del BPS 2026: cuándo son, dónde votar, quiénes están habilitados y cuáles son las multas

El próximo domingo 22 de noviembre se celebrarán las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) , una instancia de voto obligatorio en la que cerca de 2,2 millones de personas están habilitadas para elegir a los representantes de los trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes que integrarán el directorio del organismo.

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La votación se desarrollará entre las 08:00 y las 19:30 horas en todo Uruguay, según informó la Corte Electoral, que ya habilitó el padrón definitivo y los circuitos correspondientes.

El sufragio es secreto, personal y obligatorio para quienes figuran en el padrón, aunque existen excepciones vinculadas a la edad y a determinadas prestaciones del BPS. Quienes no concurran a votar y tampoco justifiquen su ausencia podrán recibir multas económicas.

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Las elecciones serán el domingo 22 de noviembre de 2026 , entre las 8:00 y las 19:30.

En estos comicios se elegirán tres integrantes del directorio del Banco de Previsión Social:

Un representante de los trabajadores activos.

Un representante de los jubilados y pensionistas.

Un representante de las empresas contribuyentes.

Por cada uno de los tres órdenes electorales se elegirá un titular y cinco suplentes. Los representantes electos ocuparán sus cargos durante los próximos cinco años.

¿Dónde voto en las elecciones del BPS 2026?

La Corte Electoral habilitó un buscador para que los ciudadanos puedan consultar si están incluidos en el padrón y conocer el circuito donde deberán sufragar.

La búsqueda puede realizarse mediante la credencial cívica, la cédula de identidad o los datos personales del elector.

Consultá dónde te toca votar a través de este enlace.

El sistema permite verificar en qué orden electoral está habilitada cada persona y cuál es el local de votación asignado.

Los ciudadanos que pertenezcan a más de un orden deberán votar en cada uno de ellos.

¿Quiénes están obligados a votar en las elecciones del BPS?

La obligatoriedad alcanza a los ciudadanos habilitados que integren alguno de los tres órdenes electorales.

Trabajadores activos: comprende a trabajadores dependientes públicos y privados mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos para integrar el padrón.

Jubilados y pensionistas: incluye a jubilados y beneficiarios de determinadas pensiones del BPS, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

Empresas contribuyentes: abarca a empresas privadas aportantes al BPS que cumplan con los requisitos electorales. En las empresas unipersonales vota el titular, mientras que las sociedades deben designar un mandatario.

Para la elaboración del padrón se tomó como referencia la situación de los electores al 28 de febrero de 2026 y, en determinados casos, al 31 de julio de 2025.

¿Quiénes están exonerados de votar en las elecciones del BPS?

Aunque el voto es obligatorio, la normativa establece algunas excepciones.

No están obligados a sufragar los trabajadores activos, jubilados, pensionistas y titulares de empresas unipersonales que tengan más de 75 años, así como quienes reciben prestaciones por incapacidad otorgadas por el BPS, independientemente de su edad.

Estas excepciones no se aplican a los mandatarios designados para representar a empresas contribuyentes.

¿Cuánto es la multa por no votar en las elecciones del BPS 2026?

Las personas obligadas a votar que no concurran a las urnas y no presenten una justificación válida deberán pagar una multa.

Para trabajadores privados, jubilados y pensionistas, la sanción equivale a una Unidad Reajustable (UR), aproximadamente $ 1.923, tomando como referencia el valor de octubre de 2026.

En el caso de los funcionarios públicos y determinados profesionales universitarios, la multa puede ascender a dos UR.

Para las empresas contribuyentes, las sanciones son mayores y dependen de la cantidad de trabajadores dependientes. Los montos previstos son de 6, 12 o 20 UR, según corresponda.

Los montos oficiales de las multas empresariales son $ 11.400 para empresas de hasta 10 trabajadores, $ 22.800 para las de 11 a 50 y $ 38.000 para las de más de 50

¿Cómo justificar que no voté en las elecciones del BPS?

La Corte Electoral contempla distintas causales para justificar la ausencia:

Enfermedad, invalidez o imposibilidad física debidamente comprobada.

Razones de fuerza mayor que impidan concurrir a votar.

Encontrarse fuera del país el día de la elección.

Estar domiciliado en un departamento diferente al que corresponde votar, excepto en el caso de los mandatarios empresariales.

El plazo para presentar las justificaciones por no haber votado comenzará el 23 de noviembre de 2026 y finalizará el 21 de enero de 2027.

La documentación deberá presentarse ante la Corte Electoral de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada causal.