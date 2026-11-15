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Posiciones de la Tabla Anual tras el agónico empate de Peñarol contra Defensor Sporting; Liverpool abrochó el Torneo Clausura

Mirá cómo quedaron las posiciones de la Tabla Anual tras el agónico empate que Defensor Sporting le sacó a Peñarol

15 de noviembre de 2026 22:13 hs
Abel Hernández

Abel Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura y Peñarol no pudo abrochar la Tabla Anual este domingo en la fecha 14 (penúltima) del Clausura.

El empate de Montevideo City Torque contra Racing (2-2) dejó a los celestes a cuatro puntos de distancia de los negriazules, con una sola fecha por jugar.

De esta forma, el equipo de Jorge Fossati se metió en la definición de la Liga AUF Uruguaya y jugará una semifinal contra Racing, campeón del Torneo Apertura.

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El ganador de ese partido a final única, jugará en régimen de ida y vuelta con el ganador de la Tabla Anual que puede ser Peñarol, Deportivo Maldonado o Montevideo City Torque.

Peñarol empató 1-1 con Defensor Sporting en el Franzini y con ese resultado, no pudo cerrar la Tabla Anual.

Peñarol tiene 66 puntos, Deportivo Maldonado 64 y Montevideo City Torque 63.

Nacional, que el sábado empató 1-1 con Albion, se quedó afuera de toda posibilidad de pelear la Anual ya que dependía de que Peñarol perdiera esta noche.

En la tabla del descenso, ya bajaron Progreso y Danubio, mientras que Wanderers se juega este lunes sus chances de igualar a Cerro que el sábado derrotó a Deportivo Maldonado. Cerro Largo no está salvado del descenso.

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