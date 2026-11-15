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Diego Forlán se quedó sin el jugador que eligió: Justin Ellis jugó oficialmente para Estados Unidos y ya no podrá defender a Uruguay

El juvenil de 19 años disputó los minutos finales ante Haití este sábado a la noche, citado por Mauricio Pochettino en su penúltimo encuentro previo a viajar a dirigir a Manchester United

15 de noviembre de 2026 12:07 hs
Diego Forlán fue hasta Estados Unidos y se reunió con el juvenil Justin Ellis

Diego Forlán fue hasta Estados Unidos y se reunió con el juvenil Justin Ellis

La selección uruguaya perdió definitivamente la pulseada por una de las joyas que había captado la atención de su cuerpo técnico. Este sábado por la noche, el delantero Justin Ellis ingresó en el minuto 86 de la goleada de Estados Unidos por 6-1 frente a Haití, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, y quedó reglamentariamente blindado para el combinado norteamericano, por lo que no podrá jugar nunca con la celeste.

Justin Ellis ya es de Estados Unidos

Sin embargo, Justin Ellis, el juvenil de Orlando City, de madre uruguaya pero nacido en territorio estadounidense, priorizó su primera oportunidad en una selección mayor que fue justamente la norteamericana.

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Tras haber sido citado previamente por Mauricio Pochettino -quien se va entre semana para dirigir a Manchester United- para partidos amistosos, su participación oficial en un certamen de confederación terminó de sellar su vínculo deportivo según la normativa de FIFA, ya que sumó partidos y minutos en distintos momentos en los últimos meses.

Con esos pocos minutos en cancha sobre el cierre del encuentro, Ellis cerró cualquier posibilidad futura de vestir la camiseta de Uruguay y dejó sin efecto la gestión encabezada por Diego Forlán.

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