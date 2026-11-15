Diego Forlán se quedó sin el jugador que eligió: Justin Ellis jugó oficialmente para Estados Unidos y ya no podrá defender a Uruguay

Diego Forlán fue hasta Estados Unidos y se reunió con el juvenil Justin Ellis

La selección uruguaya perdió definitivamente la pulseada por una de las joyas que había captado la atención de su cuerpo técnico. Este sábado por la noche, el delantero Justin Ellis ingresó en el minuto 86 de la goleada de Estados Unidos por 6-1 frente a Haití, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, y quedó reglamentariamente blindado para el combinado norteamericano, por lo que no podrá jugar nunca con la celeste.

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De esta manera, Diego Forlán se quedó sin el futbolista por el que había apostado personalmente. A principios de setiembre, el entrenador viajó a Estados Unidos para seguir de cerca el presente del atacante de 19 años y dialogar con él, con la intención de convencerlo de sumarse a la selección uruguaya sub 20 de cara al Campeonato Sudamericano de 2027.

Vale recordar que el viernes se conoció que en dicho torneo, Uruguay enfrentará en su grupo entre otros a Brasil, cabeza de serie y vigente campeón, y a Argentina.

Justin Ellis ya es de Estados Unidos Sin embargo, Justin Ellis, el juvenil de Orlando City, de madre uruguaya pero nacido en territorio estadounidense, priorizó su primera oportunidad en una selección mayor que fue justamente la norteamericana.