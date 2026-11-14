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Nacional vs Albion por el Torneo Clausura EN VIVO: sin su público, el tricolor se juega su última chance de pelear por el campeonato

Nacional necesita una victoria para seguir en carrera tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual, al menos hasta que jueguen Liverpool y Peñarol

14 de noviembre 2026 - 17:57hs
Luciano González y Santiago Costa en el último partido entre Nacional y Albion, por la Copa AUF Uruguay

Luciano González y Santiago Costa en el último partido entre Nacional y Albion, por la Copa AUF Uruguay

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Nacional y Albion se enfrentarán este sábado desde las 20:00 en el Gran Parque Central, que no contará con público tricolor por los incidentes ante Deportivo Maldonado, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.

El tricolor necesita ganar para seguir en carrera tanto en el Clausura como en la Tabla Anual, al menos hasta este domingo cuando jueguen los punteros Liverpool y Peñarol.

Seguí el minuto a minuto del encuentro en vivo:

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Las dos bajas de peso que tendrá Nacional

El tricolor no contará con dos de sus titulares habituales en el Torneo Clausura: Francisco Calvo y Lucas Rodríguez.

El primero llegó a su quinta amarilla en el encuentro ante Danubio, y además se encuentra defendiendo a la selección de Costa Rica en esta fecha FIFA.

El segundo, en tanto, también alcanzó su quinta amonestación y está suspendido para enfrentar a Albion.

Francisco Calvo y Enzo Cabrera

Francisco Calvo y Enzo Cabrera

¿Por dónde se puede ver el partido?

El partido entre Nacional y Albion se podrá ver en vivo por VTV en televisión por cable y por Disney+ en streaming.

Comienza el blog de Referí del partido entre Nacional y Albion

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