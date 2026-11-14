Nacional y Albion se enfrentarán este sábado desde las 20:00 en el Gran Parque Central, que no contará con público tricolor por los incidentes ante Deportivo Maldonado, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.
Nacional vs Albion por el Torneo Clausura EN VIVO: sin su público, el tricolor se juega su última chance de pelear por el campeonato
Nacional necesita una victoria para seguir en carrera tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual, al menos hasta que jueguen Liverpool y Peñarol