Nacional vs Albion por el Torneo Clausura EN VIVO: sin su público, el tricolor se juega su última chance de pelear por el campeonato

Las dos bajas de peso que tendrá Nacional

El tricolor no contará con dos de sus titulares habituales en el Torneo Clausura: Francisco Calvo y Lucas Rodríguez.

El primero llegó a su quinta amarilla en el encuentro ante Danubio, y además se encuentra defendiendo a la selección de Costa Rica en esta fecha FIFA.

El segundo, en tanto, también alcanzó su quinta amonestación y está suspendido para enfrentar a Albion.