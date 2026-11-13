Montevideo City Torque, el equipo dirigido por Marcelo Méndez, volvió a fallar en una instancia clave. Esta vez no pudo ganarle a Racing (2–2) en el partido de la fecha 14 del Torneo Clausura, que se disputó este viernes de tarde en el estadio Franzini y le dejó el camino despejado para que el domingo Liverpool se consagre campeón del último torneo de la temporada.
Montevideo City Torque dejó el Clausura a mano de Liverpool: si el equipo de Fossati le gana el domingo a Danubio será campeón
El equipo dirigido por Marcelo Méndez volvió a fallar en una instancia clave, no pudo ganar un partido clave y le dejó el camino despejado al negriazul