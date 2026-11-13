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Montevideo City Torque dejó el Clausura a mano de Liverpool: si el equipo de Fossati le gana el domingo a Danubio será campeón

El equipo dirigido por Marcelo Méndez volvió a fallar en una instancia clave, no pudo ganar un partido clave y le dejó el camino despejado al negriazul

13 de noviembre de 2026 20:06 hs
Jorge Fossati

Jorge Fossati

Foto: Dante Fernández/Focouy

Montevideo City Torque, el equipo dirigido por Marcelo Méndez, volvió a fallar en una instancia clave. Esta vez no pudo ganarle a Racing (2–2) en el partido de la fecha 14 del Torneo Clausura, que se disputó este viernes de tarde en el estadio Franzini y le dejó el camino despejado para que el domingo Liverpool se consagre campeón del último torneo de la temporada.

Si Liverpool le gana a Danubio el domingo a la hora 16.30 en el estadio de Maroñas, por adelantado será campeón del Clausura y jugará la semifinal de la Liga Uruguaya ante Racing, campeón del Apertura.

La semifinal se jugará a partido único en cancha neutral.

El equipo de Marcelo Méndez no supo aprovechar la oportunidad, que también repercute en la Tabla Anual porque si Peñarol gana este domingo lo dejará fuera de la pelea por la tabla del año.

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