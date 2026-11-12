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Uruguay vs Argentina: a qué hora juegan este viernes, venta de entradas y dónde ver el cuarto partido de la selección de Forlán en el clásico rioplatense

La selección uruguaya visita a Argentina en la última ventana de partidos de selecciones de este año

12 de noviembre de 2026 14:02 hs
Rodrigo Bentancur en el entrenamiento de la selección uruguaya previo al partido ante Argentina

Rodrigo Bentancur en el entrenamiento de la selección uruguaya previo al partido ante Argentina

FOTO: @SELECCION

La selección uruguaya que dirige Diego Forlán enfrentará a la de Argentina de Lionel Scaloni este viernes 13 de noviembre a la hora 20 en La Bombonera, en Buenos Aires.

El encuentro será el primero de los dos que jugará Uruguay en esta fecha FIFA de noviembre, que cerrará un año de frustraciones para la selección tras su eliminación en primera ronda del Mundial 2026 de FIFA bajo la gestión del entrenador argentino Marcelo Bielsa.

El encuentro ante Argentina será el cuarto de Forlán con la celeste, después de la derrota frente a Japón y los triunfos ante Corea del Sur e India, en la doble ventana de amistosos de setiembre y octubre.

La selección viaja este jueves a Buenos Aires.

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Tras el partido retornan a Montevideo y el próximo martes a la hora 20.30 enfrentarán a República Dominicana en el Campus de Maldonado.

¿Dónde ver Uruguay vs Argentina?

El partido se podrá ver a través de todos los cables y por streaming en AUFTV.

¿Dónde comprar entradas para Uruguay vs Argentina?

Aún quedan entradas para el clásico de este viernes y se pueden adquirir en deportick.

Para los hinchas uruguayos las mismas tenían un costo de $ 4.400 uruguayos, pero ya no quedan disponibles.

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