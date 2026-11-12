Renunció el director de Jurídica del MSP tras la polémica por la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles

El director de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, presentó su renuncia al cargo en medio de la controversia por la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles , condenada por homicidio culpable tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

En una carta fechada este jueves 12 de noviembre y dirigida a la ministra Cristina Lustemberg, a la que accedió El Observador, Esposto atribuyó su decisión a motivos personales y defendió su actuación al frente de la división jurídica.

“ Razones personales me hacen presentar renuncia al cargo que me honró con su designación ”, expresó el jerarca. A continuación, reivindicó su desempeño: “Desempeñé el mismo con profesionalidad y con la tranquilidad y certeza de haberlo realizado con lealtad institucional y sobre todo personal” .

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Esposto cerró la carta con un agradecimiento a las autoridades y funcionarios de la cartera: “ Aprovecho para manifestar el reconocimiento y agradecimiento a todo su equipo de trabajo ”.

Según había informado en primera instancia El País, el jerarca presentó su dimisión en medio del desgaste provocado por la “alta exposición” mediática del caso. Fuentes del ministerio señalaron a ese medio que se “decidió aceptar la renuncia”.

Los dos informes que firmó Esposto sobre la sanción a Miralles

Esposto tuvo un papel central en el expediente administrativo de Miralles, ya que firmó los dos informes jurídicos que respaldaron decisiones diferentes sobre la inhabilitación de la anestesista.

El primero sirvió de fundamento para que la ministra Cristina Lustemberg resolviera, en octubre de 2025, reducir de cinco a tres años la sanción que impedía a Miralles ejercer su profesión.

Sin embargo, tras un recurso de revocación presentado por Rosario Barrera, madre de la víctima, el MSP elaboró un segundo informe jurídico, también firmado por Esposto, que recomendó dejar sin efecto aquella reducción y restablecer la inhabilitación original de cinco años.

Tal como informó El Observador, el presidente Yamandú Orsi resolvió finalmente restituir los cinco años de inhabilitación profesional a Miralles, mediante una resolución que también lleva la firma de Lustemberg.

Para adoptar esa decisión, Presidencia consultó a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y tomó como fundamento un nuevo informe de los servicios jurídicos del MSP, finalizado el pasado 28 de octubre.

El documento sostuvo que la reducción de la sanción dispuesta en octubre de 2025 había estado “ajustada a derecho” con los elementos disponibles en ese momento, pero que posteriormente surgieron “hechos nuevos” que justificaban modificar la resolución.

Entre ellos, el informe mencionó “fundamentalmente al dictado de la sentencia del 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9° turno condenando a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable”.

La anestesista fue condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera, quien falleció luego de permanecer varios meses en coma tras someterse a una cirugía de vesícula en octubre de 2023.