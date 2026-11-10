Pablo Genta deja la presidencia de la Administración Nacional de Puertos; Gerardo Rey asumirá el cargo

Pablo Genta deja la presidencia de la Administración Nacional de Puertos

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, dejará el cargo y será sustituido por Gerardo Rey, actualmente secretario de formación del Frente Amplio.

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La decisión del alejamiento de la presidencia de la ANP se tomó esta semana, según informó Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes políticas.

Genta, que había formado parte del Ministerio de Transporte en el anterior gobierno del Frente Amplio, asumió el cargo al frente de la ANP en abril de 2025.

Este martes se definió que Genta dejará la presidencia de la ANP, según informó Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes políticas.