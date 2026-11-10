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Ganó el picudo rojo: pese a aplicarle varios tratamientos, murió la Palma de Juana de Ibarbourou en la rambla de Pocitos y la IM la retira este martes

Primero se la trató con endoterapia y baño de copa, pero no funcionó. Luego se le hizo una intervención que se llama cirugía, donde le sacan algunas partes afectadas

10 de noviembre de 2026 16:01 hs
Palmera de Juana de Ibarbourou en la rambla de Pocitos

Palmera de Juana de Ibarbourou en la rambla de Pocitos

Agustín Escudero

Tal como se informó meses atrás, la IM aplicó todos los tratamientos posibles para salvar la palmera, dado que se trataba de un ejemplar emblemático en homenaje a la poetisa. Primero se la trató con endoterapia y baño de copa, pero no funcionó. Luego se le hizo una intervención que se llama cirugía, donde le sacan algunas partes afectadas. Por eso hasta este martes lucía con hojas solo en la mitad de la corona.

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Si bien en junio el director de Espacios Públicos de la IM, Marcelo Roux, dijo a El Observador que "venía progresando" con los tratamientos, la realidad marcó que el picudo rojo ganó la batalla y la palmera debió ser talada.

Según informó en primera instancia Telemundo, los trabajos comenzaron sobre las 10:00 en la rambla de Pocitos entre las calles Manuel Vicente Pagola y Miguel Barreiro. Se cortó el paso de los peatones por la rambla y parte de la calzada.

Desde la IM indicaron a El Observador que aún no tienen definido si plantarán algo en ese lugar y, en caso de hacerlo, si se tratará de una palmera.

La palmera, ícono de esa zona de la rambla, fue plantada en 1966 y aparece en el dorso del billete de $1000. A su lado hay una placa que recuerda el célebre poema "Soneto a una palma", que dio lugar al homenaje.

Es la única de las 37 palmeras afectadas en la rambla de Pocitos. ¿Cómo se explica? es que es una de las únicas phoenix canariensis, la especie favorita del picudo. Casi todas las demás de esa rambla -34 del total- son Wahsingonia, una especie que casi nunca es atacada por el gorgojo.

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