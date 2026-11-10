Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada y varios disparos en Nuevo París

Un joven de 26 años fue asesinado a disparos en la mañana de este martes en el barrio Nuevo París, la víctima también había recibido una puñalada.

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El crimen ocurrió en un pasaje cerca de la calle Emancipación, donde las autoridades encontraron al joven aún con vida y tendido en el piso. Desde allí lo trasladaron hasta un centro de salud donde finalmente se constató la muerte, según confirmaron a El Observador.

La víctima estaba en un cuarto de chapas cuando fue apuñalado, quiso escapar del ataque y recibió varios balazos en uno de los pasajes, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Las autoridades encontraron en la escena del crimen manchas de color rojo, tres vainas y un cartucho calibre nueve milímetros. El lugar es periciado por Policía Científica y un equipo del Departamento de Homicidios. La Fiscalía dispuso el relevamiento de la escena, realización de autopsia y otras actuaciones.