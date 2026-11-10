Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada y varios disparos en Nuevo París

Un joven de 26 años fue asesinado a disparos en la mañana de este martes en el barrio Nuevo París, la víctima también había recibido una puñalada.
El crimen ocurrió en un pasaje cerca de la calle Emancipación, donde las autoridades encontraron al joven aún con vida y tendido en el piso. Desde allí lo trasladaron hasta un centro de salud donde finalmente se constató la muerte, según confirmaron a El Observador.
La víctima estaba en un cuarto de chapas cuando fue apuñalado, quiso escapar del ataque y recibió varios balazos en uno de los pasajes, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.
Las autoridades encontraron en la escena del crimen manchas de color rojo, tres vainas y un cartucho calibre nueve milímetros. El lugar es periciado por Policía Científica y un equipo del Departamento de Homicidios. La Fiscalía dispuso el relevamiento de la escena, realización de autopsia y otras actuaciones.
Con este crimen se quebró la racha de cuatro días sin homicidios, que coincidió con la visita del papa León XIV al país, entre el viernes 6 y el domingo 8. La coincidencia puede resultar llamativa, pero desde el Ministerio del Interior aclararon a El Observador que no se trata de una situación inédita y que durante el año ya se registraron otros períodos de varios días sin asesinatos.