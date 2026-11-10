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Neymar dio pistas sobre su retiro del fútbol profesional: "Si tuvieras mi rodilla, me entenderías"

El astro brasileño aseguró que jugará en la Kings League en 2030, y dio pistas sobre su adiós del fútbol profesional

10 de noviembre de 2026 14:45 hs
Neymar en la previa del partido Santos vs Atlético Mineiro, que no jugó por lesión

Neymar en la previa del partido Santos vs Atlético Mineiro, que no jugó por lesión

Foto: AFP

Neymar volvió a sacudir el mundo del fútbol al ponerle fecha límite a su carrera profesional y revelar cuál será su próximo desafío deportivo una vez que cuelgue los botines en Santos. Durante una distendida charla en streaming, el astro brasileño de 34 años reconoció el desgaste físico acumulado y apuntó directamente al torneo creado por Gerard Piqué: "Quería jugar en la Kings League. Jugaré en 2030".

La revelación surgió en medio de una transmisión junto al creador de contenido Cris Guedes, copresidente de Furia FC en la edición brasileña de la competencia.

Ante la sorpresa de su compañero, quien le sugirió que a su edad todavía tenía resto para competir al máximo nivel durante cinco o seis temporadas, la figura del Peixe descartó esa posibilidad de manera tajante.

Una rodilla rebelde que acerca a Neymar al retiro

Cuando Guedes insistió y le remarcó que para ese entonces apenas rozaría los 39 años, el exdelantero de Barcelona y Paris Saint-Germain, dejó una frase elocuente sobre el calvario de lesiones que condicionó los últimos años de su trayectoria: "Si tú tuvieras mi rodilla, me entenderías".

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Con esas palabras, el histórico atacante de la selección brasileña admitió que los problemas articulares marcarán el cierre definitivo de su etapa profesional.

Lejos de las exigencias del fútbol de élite, Neymar ya tiene decidido su camino y además de jugar la Kings League, pero tiene claro que no estará mucho tiempo más en el fútbol profesional.

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