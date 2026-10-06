El sentido mensaje de Neymar Jr. a su amigo Lionel Messi por su retiro de la selección argentina

El mundo del deporte se rinde ante Lionel Messi en una jornada histórica. Este martes 6 de octubre, el capitán argentino disputará su último partido vistiendo la camiseta de la selección de su país frente a Benín en un Estadio Más Monumental colmado.

En medio de la enorme expectativa y las muestras de afecto globales, una de las reacciones más conmovedoras llegó desde Brasil: Neymar Jr. le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para homenajear a su gran amigo y excompañero.

A través de su cuenta de Instagram, Neymar Jr. -quien fue compañero de Lionel Messi y de Luis Suárez en Barcelona formando la MSN y ganando todos los títulos que disputaron- expresó su gratitud por los años compartidos en la élite y por la huella imborrable que deja el rosarino en la historia del fútbol internacional.

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"Quien ama el fútbol te ha disfrutado a lo largo de estos años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", comenzó escribiendo el futbolista paulista.

Neymar Jr. remarcó además que el impacto del astro argentino trasciende las fronteras sudamericanas.

"No es solo Argentina la que te agradece; el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, hacer historia a tu lado. GRACIAS @leomessi ", concluyó el brasileño, coronando una jornada en la que Buenos Aires despide al máximo referente de su seleccionado nacional.

Aquí se puede ver su mensaje: