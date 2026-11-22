Peñarol cerró su participación en el Torneo Clausura con una actuación contundente en el Estadio Campeón del Siglo. Ante su gente y en el regreso al Estadio Campeón del Siglo, el equipo aurinegro derrotó 3-0 a Cerro Largo por la última fecha del certamen, un resultado que le permitió sellar la conquista de la Tabla Anual y coronar una jornada repleta de festejos, y que conllevó, al día siguiente, al descenso de los arachanes a la Segunda división profesional.

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Más allá de la alegría colectiva por el objetivo cumplido, la tarde tuvo un momento reservado para la emoción individual.

Matías Arezo fue el encargado de anotar el tercer tanto del encuentro, decretando cifras definitivas en el marcador y desatando una celebración especial dentro del campo de juego.

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Los 50 goles de Matías Arezo en Peñarol

Con esa conquista frente Cerro Largo, Matías Arezo alcanzó la marca de 50 goles defendiendo la camiseta mirasol a lo largo de sus distintos pasajes por la institución.

Por este motivo, el club le realizó un reconocimiento oficial tras el encuentro, destacando su peso ofensivo y su identificación con los colores.

Los números respaldan la vigencia y la efectividad del atacante en el club.

Para llegar al medio centenar de celebraciones, Arezo disputó un total de 106 partidos oficiales con Peñarol. En ese recorrido acumuló un saldo ampliamente favorable de 54 victorias, 26 empates y 26 derrotas, consolidándose como una pieza determinante cada vez que le tocó defender al equipo.

De esta manera, el artillero redondeó una fecha inolvidable: aportó su cuota goleadora en la goleada ante Cerro Largo, celebró la obtención de la Tabla Anual y escribió su nombre en una página dorada de la historia reciente del club.