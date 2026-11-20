Theo, el hijo de Matías Arezo, vio a su papá en el Estadio Campeón del Siglo y celebró su gol para Peñarol

El regreso de Peñarol al Estadio Campeón del Siglo tuvo todos los condimentos de una jornada inolvidable, pero dejó una postal íntima que se robó todas las miradas fuera de la línea de cal. Este jueves, tras golear 3-0 a Cerro Largo, el equipo dirigido por Diego Aguirre se coronó ganador de la Tabla Anual luego de cumplir cuatro fechas de suspensión como local y sobreponerse incluso a la quita de 1 punto en el Torneo Clausura y en la acumulada, sanciones impuestas a raíz de los graves incidentes protagonizados por parte de su hinchada tras la derrota clásica del 30 de agosto.

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El hijo de Matías Arezo en el Estadio Campeón del Siglo En medio del desahogo deportivo, Matías Arezo contó con un aliento muy especial desde las alturas.

Su único hijo, Theo, de apenas un año y medio, asistió al Estadio Campeón del Slglo acompañado por su mamá, Camila, para presenciar la fiesta mirasol desde uno de los palcos.

Desde el ventanal, el pequeño siguió atento el movimiento en el campo de juego antes y durante el partido, siendo testigo privilegiado tanto del contundente triunfo colectivo, como del gol convertido por su padre para sellar la consagración.