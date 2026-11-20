El regreso de Peñarol al Estadio Campeón del Siglo tuvo todos los condimentos de una jornada inolvidable, pero dejó una postal íntima que se robó todas las miradas fuera de la línea de cal. Este jueves, tras golear 3-0 a Cerro Largo, el equipo dirigido por Diego Aguirre se coronó ganador de la Tabla Anual luego de cumplir cuatro fechas de suspensión como local y sobreponerse incluso a la quita de 1 punto en el Torneo Clausura y en la acumulada, sanciones impuestas a raíz de los graves incidentes protagonizados por parte de su hinchada tras la derrota clásica del 30 de agosto.
Con un año y medio y en el palco: el amuleto secreto de un jugador de Peñarol que ganó la Tabla Anual
El hijo de un futbolista carboneros concurrió al Estadio Campeón del Siglo y le trajo suerte a su papá