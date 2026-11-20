Racing, el campeón del Apertura, recibirá en la última fecha del Torneo Clausura este viernes desde la hora 16.30 a Central Español de Antonio Pacheco en el Parque Roberto, y ambos clubes buscan ganar. Los de Sayago para intentar ingresar en la próxima edición de la Copa Libertadores, y su rival, por no descender a la Segunda división profesional.