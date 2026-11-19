La Liga AUF Uruguaya entra en su etapa decisiva. Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, ganador del Clausura , se enfrentarán el próximo viernes 27 de noviembre en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado por la semifinal del torneo y para definir qué equipo avanzará a las finales por el título de campeón uruguayo.

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Por su parte, Peñarol aseguró su clasificación a la definición del campeonato tras golear 3-0 a Cerro Largo y quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual .

De esta manera, los aurinegros esperan por el vencedor del encuentro entre Racing y Liverpool para disputar la definición de la temporada.

El partido entre Racing y Liverpool se jugará el viernes 27 de noviembre en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado, en un encuentro único que enfrentará a los campeones de los dos torneos cortos de la temporada.

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La definición tendrá alargue en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios y, si persiste la igualdad, el ganador se determinará mediante una tanda de penales.

El equipo que resulte vencedor avanzará a las finales de la Liga AUF Uruguaya, donde lo espera Peñarol.

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Con la Tabla Anual asegurada luego de su victoria 3-0 frente a Cerro Largo, Peñarol se convirtió en el primer finalista del campeonato uruguayo.

La definición del título se disputará mediante dos partidos, con régimen de localía y visitante, y el orden de los encuentros se establecerá por sorteo.

Las fechas previstas para las finales son:

Jueves 3 de diciembre: primera final entre Peñarol y el ganador de Racing-Liverpool.

Domingo 6 de diciembre: segunda final, con las localías invertidas.

De esta manera, el campeonato ingresará en su última semana con tres equipos en carrera por el título.

Racing y Liverpool deberán superar primero el enfrentamiento entre los campeones del Apertura y Clausura, mientras que Peñarol llegará directamente a la definición gracias a su primer puesto en la Tabla Anual.

Los aurinegros ya aseguraron su clasificación a Copa Libertadores. El ganador de la semifinal también irá a fase de grupos de la Copa.

Uruguay 3 será el mejor clasificado de la Tabla Anual detrás de Peñarol (por ahora es Montevideo City Torque, pero puede ser Liverpool). Uruguay 4 será el campeón de la Copa AUF Uruguay donde las semifinales las jugarán Nacional vs Montevideo City Torque y Juventud vs Danubio. Danubio no puede clasificar porque en 2027 militará en Segunda División Profesional.