El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, se desahogó luego del triunfo de su equipo contra Cerro Largo, por la última fecha del Torneo Clausura, una victoria que le dio a los aurinegros la Tabla Anual.

"Estamos contentos, bien. Nos costó bastante, fue un año muy duro donde teníamos el objetivo de ganar la Anual y clasificar a la Copa Libertadores y ponerlo en las finales; muy contento por eso", dijo Aguirre a la transmisión oficial del torneo.

"Era un partido de alguna forma pesado, por lo que significaba, porque no veníamos bien. Los resultados costaron un poquito; hoy encontramos el gol que aclaró todo, después ganamos bien. Ahora a pensar en prepararnos para las finales", agregó.

Consultado sobre Leonel Jaime a quien Aguirre le sacó la titularidad ante Defensor Sporting el pasado domingo, pero al que hoy le devolvió la titularidad, el entrenador manifestó: "Muy bien, pero hoy prefiero hablar de lo grupal, de los que jugaron, de los que no jugaron, de todos. Como dije, esto lo ganamos entre todos, así tenemos que seguir hasta el final".

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura y de la Anual tras la victoria de Peñarol: el triunfo que le valió US$ 3.000.000 y abrió una puerta a Nacional

Peñarol 3-0 Cerro Largo: cortó una racha de 45 días sin victorias, goleó el día que sus hinchas volvieron al CDS, ganó la Tabla Anual y jugará la final de la Liga

"Al hincha de Peñarol gracias, siempre. Me siento muy feliz por haberle dado esta alegría y, reitero, en un año muy difícil para nosotros ganar la Tabla Anual tiene muchas importancia porque costó, costó", enfatizó.

Lo que dijo Diego Aguirre sobre las elecciones en Peñarol

Inmediatamente después, Aguirre compareció en conferencia de prensa donde fue consultado, en una de las últimas preguntas, sobre cómo se siente la campaña electoral dentro del plantel.

"No lo sé", respondió con una risa, para luego decir que lo que quería dejar en claro: "Incide, incide, y bueno, es algo raro porque no todos los hinchas de Peñarol quieren que gane el equipo, a veces cuando hay una pelea electoral está por encima el ego individual o lo que conviene políticamente y eso no está bueno. Pero hay que convivir con eso, a nosotros no nos preocupa nada, no nos afectó, queremos ganar y darle al hincha de verdad, al que va a la tribuna, al que está ahí y sufre por nosotros, dedicarle este triunfo, esta Tabla Anual porque sé que lo están disfrutando mucho. A seguir".

La importancia de clasificar otra vez a la Copa Libertadores

"Logramos el objetivo de ganar la Anual en un año difícil, con bastante dificultades. Era importante, lo logramos y a pensar en las finales. Estoy muy contento por terminar de esta forma y ser los primeros en la Anual, clasificar directo a la Copa Libertadores significa mucho. También tenemos obligación de ganar las finales, pero había que dar primero este paso", dijo Aguirre en la conferencia.

"El ganador de la Anual es Peñarol y algún mérito debemos tener"

"Costó mucho lograr ganar la Anual", reconoció el entrenador. "Fue un campeonato bastante irregular con equipos que tuvieron muy buenos rendimientos. Mantuvimos la calma a pesar de los resultados que no eran los que queríamos. hay que mirar cómo termina esto y queda como una anécdota todo lo que pasó, la cantidad de partidos que nos tocó perder, las cosas que no salían. La única realidad es que el ganador de la Anual es Peñarol y algún merito debemos tener", dijo un Aguirre a esa altura más desafiante.

La razón del cambio de Nahuel Herrera por Lucas Ferreira

Nahuel Herrera no estuvo ante Defensor Sporting en un partido donde un error de Lucas Ferreira permitió el empate de los violetas en la última jugada del partido, el pasado domingo.

"Puse a Nahuel porque estaba jugando antes que Lucas. Estaba bien, pero había tenido un pequeño inconveniente por el que no pudo jugar ante Defensor y tenía planificado que jugara este partido. Nada que ver lo que pasó con Lucas, lo hablé con Lucas para apoyarlo porque estamos contando muchísimo con él porque es tremendo zaguero y precisamos de todos para la definición", argumentó Aguirre.

"Lo tomamos como que era una prueba para nosotros, que teníamos que tener rebeldía y tal vez era necesario pasar por esto y estar más fuertes para la definición. Lo encaramos de esa forma, los jugadores tuvieron muy buenas respuestas y logramos sacar este partido que significaba muchísimo. Contento, pero hay cosas por hacer todavía", dijo el entrenador sobre el empate contra Defensor Sporting del domingo y el triunfo de este jueves.

La razón de la salida de Abel Hernández

"Buscamos variantes, tenemos plantel muy rico en jugadores y estamos buscando diferentes alternativas. Hoy nos pareció lo mejor eso, salió bien, cuando ganás setá todo bien, los cambios y todas las decisiones, cuando perdés, está todo mal. Contento que ganamos la Anual que era el objetivo principal desde que empezamos el año", dijo el entrenador.

"La concentración (en Solanas) fue muy buena. Cuando las cosas no salen como queremos, todo parece que está mal o es criticado, Pero fue excelente, entrenamos notable, nos unimos y la respuesta en estos últimos dos partidos fue muy buena. Lo de Defensor estuvo bien, no ganamos pero el equipo mostró una mejor cara. Tenemos la intención de llegar a las finales de la mejor forma, así que fue muy positiva", agregó.

"Hoy me quedo con todos, prefiero no destacar a ningún jugador de forma individual sino al equipo, tenía que estar unido, los que jugaron, los que no jugaron, todos los que están en el grupo y supimos enfrentar momentos difíciles, pero no bajamos los brazos, no nos caímos y hasta el momento quedan las finales, pero haber ganado la Anual tiene mucho mérito porque costó y fue bastante sufrido", confesó la Fiera.

¿Racing o Liverpool? A quién prefiere Diego Aguirre para las finales de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol, como campeón de la Tabla Anual, clasificó a las finales de la Liga AUF Uruguaya que se jugarán el jueves 3 de diciembre y el domingo 6. Su rival saldrá de la semifinal que disputarán el viernes 27 de noviembre, en el Campus de Maldonado, Racing, campeón del Torneo Apertura, con Liverpool, campeón del Torneo Clausura.

Consultado cuál de los dos rivales prefiere, Aguirre se tomó una pausa extensa para contestar. "No sé, los dos equipos han hecho cosas muy buenas. Lo de Liverpool fue más reciente, lo de Racing anterior, pero no podemos elegir rivales, va a ser durísimo, pero nosotros vamos a llegar bien".

Consultado sobre si recuperará para las finales a Gonzalo Gelini, quien se desgarró tras jugar un puñado de minutos, Aguirre respondió: "Estará o no estará, pero siempre hay alguno y estamos casi todos. Nos pueden faltar uno o dos jugadores, pero no hace a la cosa; estamos con todo el plantel, con tremendo banco de suplentes y vamos a llegar a espectacular a las finales, con todo el plantel disponible y eso es lo importante, poder cerrar el año como queremos".