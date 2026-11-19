Marcelo Méndez necesita ganar y que Peñarol pierda para proclamarse campeón de la Tabla Anual

Montevideo City Torque visita este jueves al descendido Progreso, en el Parque Paladino, en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

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El elenco de Marcelo Méndez viene de empatar 2-2 con Racing y los puntos que resignó le impidieron empatar al líder de la Tabla Anual, Peñarol.

Los celestes se proclamarán campeones de la Tabla Anual si le ganan a los Gauchos del Pantanoso y al mismo tiempo, Peñarol pierde con Cerro Largo en el Campeón del Siglo.

Si ganan y Peñarol empata, ambos quedarán igualados por lo que deberán jugar una final por la Tabla Anual.