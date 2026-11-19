Montevideo City Torque visita este jueves al descendido Progreso, en el Parque Paladino, en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.
El elenco de Marcelo Méndez viene de empatar 2-2 con Racing y los puntos que resignó le impidieron empatar al líder de la Tabla Anual, Peñarol.
Los celestes se proclamarán campeones de la Tabla Anual si le ganan a los Gauchos del Pantanoso y al mismo tiempo, Peñarol pierde con Cerro Largo en el Campeón del Siglo.
Si ganan y Peñarol empata, ambos quedarán igualados por lo que deberán jugar una final por la Tabla Anual.
El campeón de la Tabla Anual jugará las finales de la Liga AUF Uruguaya contra el ganador de la semifinal que disputarán Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, campeón del Torneo Clausura.
19-11-2026 14:50
Las estadísticas completas del partido