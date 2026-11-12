Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura, con Nacional recibiendo a Albion sin público y Peñarol visitando a Defensor Sporting: horarios, canchas, árbitros y tablas

Este jueves 12 de noviembre comenzará la fecha 14 del Torneo Clausura , penúltima jornada de la última competencia del año que tendrá varios partidos fundamentales para todas las tablas de la Liga AUF Uruguaya .

Cerro Largo , aún implicado en la lucha por la salvación, y Progreso , ya descendido, abrirán la fecha este jueves a las 20:00 en el Estadio Ubilla de Melo.

El viernes 13 a las 16:30 jugarán el único partido de esa jornada Montevideo City Torque y Racing . El primero es escolta en el Clausura y la Anual, a dos puntos de Liverpool y Peñarol respectivamente, mientras que el segundo lucha por meterse en puestos de Copa Libertadores con un ojo en la semifinal del campeonato.

El sábado 14 habrá tres partidos, entre ellos el de Nacional contra Albion , a las 20:00 en un Gran Parque Central que no contará con público tricolor por los incidentes ocurridos ante Deportivo Maldonado . El bolso necesita ganar para seguir en carrera tanto en el Clausura como en la Anual, ya que en ambos está a cuatro puntos de los punteros.

Las dos bajas de peso que tendrá Nacional para enfrentar a Albion sin su público, y los candidatos para reemplazarlos

Ese día comenzará con los encuentros de Central Español vs Boston River a las 10:00 en el Parque Palermo, con el palermitano necesitado de puntos para escaparse de la lucha del descenso, y de Deportivo Maldonado vs Cerro a las 16:30 en el Campus de Maldonado. El Depor está a dos unidades de Peñarol en la Anual, mientras que Cerro está empatado en el último cupo de descenso con Wanderers.

Para el domingo 15 hay otros dos cruces: Danubio, el otro descendido, se enfrentará al puntero del Clausura Liverpool –que puede ser campeón si sus perseguidores dejan puntos– a las 16:30 en Jardines, y a las 20:00 Defensor Sporting recibirá a Peñarol. El carbonero necesita ganar para mantener su primer puesto en la tabla acumulada, su único boleto posible para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

La fecha cerrará el lunes 16 con el encuentro entre Wanderers y Juventud de Las Piedras a las 20:00 en el Parque Viera, un encuentro clave para el bohemio en su intento de salvarse del descenso.

Los detalles de la fecha 14 del Torneo Clausura

Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes VAR Jueves 12 de noviembre 20:00 Cerro Largo vs Progreso Ubilla (Melo) Santiago Motta Sebastián Schroeder, Agustín de Armas y Federico Modernell Diego Riveiro y Eduardo Varela Viernes 13 16:30 Montevideo City Torque vs Racing Franzini Gustavo Tejera Agustín Berisso, Pablo Álvez y Ruben Umpiérrez Andrés Cunha y Héctor Bergaló Sábado 14 10:00 Central Español vs Boston River Palermo Andrés Matonte Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Juan Cianni Leodán González y Yimmy Álvarez Sábado 14 16:30 Deportivo Maldonado vs Cerro Burgueño Miguel (Maldonado) Hernán Heras Héctor Bergaló, Héber Godoy y Pablo Silveira Jonathan Fuentes y Santiago Fernández Sábado 14 20:00 Nacional vs Albion Gran Parque Central Esteban Guerra Nicolás Tarán, Nicolás Piaggio y Jonathan de León Christian Ferreyra y Javier Irazoqui Domingo 15 16:30 Danubio vs Liverpool Jardines Javier Feres Martín Soppi, Marcos Rosamen y Anahí Fernández Diego Dunajec y Daniel Rodríguez Domingo 15 20:00 Defensor Sporting vs Peñarol Franzini Javier Burgos Carlos Barreiro, Juan Álvarez y Federico Arman Antonio García y Richard Trinidad Lunes 16 20:00 Wanderers vs Juventud de Las Piedras Viera Esteban Ostojich Andrés Nievas, Matías Rodríguez y Marcelo García Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Anual

Así está la tabla del Descenso antes del comienzo de la fecha 14